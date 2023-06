A Tel Aviv, la PM lituanienne s'engage à soutenir Israël contre les ambitions nucléaires de l'Iran

Ingrida Šimonytė a dit que les deux pays "ont partagé une lutte commune pour la liberté et l'indépendance" et "sont un exemple de résilience" face à l'adversité

La Première ministre lituanienne Ingrida Šimonytė a affirmé l'engagement de son pays aux côtés d'Israël pour contrecarrer l'expansion nucléaire iranienne. S'exprimant lors de la session plénière d'ouverture de l'AJC Global Forum à Tel Aviv, la dirigeante a également mis en garde contre l'alliance entre Téhéran et Moscou, qui a utilisé des armes iraniennes lors de son invasion de l'Ukraine.

"Je suis heureuse que la Lituanie et Israël aient toujours été des alliés et des partenaires proches", a déclaré M. Šimonytė. "Nos pays ont partagé une lutte commune pour la liberté et l'indépendance et nous sommes un exemple de résilience face à l'adversité. Nous comprenons l'importance de rester vigilants face aux menaces et de préserver notre liberté durement acquise."

La Première ministre lituanienne a également dénoncé le soutien de l'Iran au terrorisme, notamment par le biais du Corps des gardiens de la révolution iranien, préconisant l'utilisation de tous les instruments de la boîte à outils de l'UE".

Elle a affirmé que la Lituanie soutiendrait plus de sanctions de l'UE contre l'Iran, notamment pour son implication dans la fourniture de drones à la Russie utilisés lors de l'invasion de l'Ukraine.

"Je tiens à vous assurer que nous continuerons à réclamer davantage de sanctions. Mais en même temps, nous savons tous que les systèmes défensifs d'Israël restent le meilleur antidote contre les armes iraniennes", a-t-elle déclaré.

Israël entretient des relations chaleureuses avec la Lituanie, qui a été un fervent défenseur de l'État juif au sein de l'Union européenne.

Mme Šimonytė, qui est Première ministre depuis décembre 2020, a proposé l'année dernière un projet de loi prévoyant une indemnisation de 38 millions de dollars pour les biens appartenant à des Juifs qui ont été saisis par les nazis et l'Union soviétique, lorsque la Lituanie faisait partie de l'U.R.S.S. La Lituanie avait approuvé un plan similaire dix ans plus tôt pour les biens communaux juifs saisis pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Nous ne pouvons pas simplement dire 'plus jamais' et attendre que les choses s'améliorent", a déclaré Šimonytė. "Ne pas réagir à l'antisémitisme, à la xénophobie, à l'homophobie, c'est de la lâcheté aux conséquences destructrices". "Personne ne connaît mieux que les Juifs le prix tragique que l'humanité paie si ces valeurs sont bafouées", a-t-elle conclu.