L'armée israélienne a récemment créé un nouveau département, l'unité 54, spécialement consacrée à la guerre de l'ombre qui oppose l'État hébreu à l'Iran. Tsahal se prépare en effet pour un éventuel conflit direct avec le Corps des gardiens de la révolution islamique.

Les hostilités entre Israël et l'Iran se sont accentuées ces derniers mois avec des drones lancés vers Israël et des tentatives répétées de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution islamique de mener des attaques terroristes contre Tsahal et des touristes israéliens à l'étranger, notamment en Grèce et en Turquie. La multiplication de ces confrontations directes a rompu l'ambiguïté qui régnait précédemment.

Le lieutenant-colonel T., à la tête du département de recherche de la branche 54, a expliqué que l'armée israélienne doit changer de mentalité : "Ce n'est pas comme une guerre contre le Hezbollah ou une opération à Gaza contre le Hamas ou le Jihad islamique".

Le rôle de la branche 54 est de fournir une connaissance approfondie des capacités militaires iraniennes et des systèmes stratégiques qu'ils contrôlent. Actuellement, cette nouvelle branche compte 30 soldats et travaille à la préparation de Tsahal pour une éventuelle guerre avec l'Iran. Chaque jour, les agents dissèquent une nouvelle couche de l'armée iranienne, révélant une nouvelle doctrine, une nouvelle méthode de combat ou une nouvelle technique d'entraînement de l'ennemi.

Le lieutenant-colonel Y., qui dirige le département de ciblage de la branche, est chargé de localiser et de désigner les principales cibles militaires en Iran. "Chaque jour, nous rassemblons davantage de cibles et d'objectifs à un rythme satisfaisant et nous apprenons à les frapper efficacement. Nous avons déjà doublé le nombre de cibles en Iran, indépendamment des installations nucléaires", a déclaré Y..

Y. a indiqué que les éléments collectés actuellement sur la force iranienne influencent directement la manière dont Tsahal renforce ses capacités, ainsi que le nouveau plan pluriannuel présenté par le chef d'état-major.

Malgré l'intensité de la préparation, les responsables de la branche sont conscients que la prochaine guerre pourrait nécessiter une grande endurance de la part de la population israélienne, et estiment que le conflit aura tout d'une guerre totale moderne, très différente des conflits précédents auxquels l'armée israélienne a jusqu'à présent été confrontée.