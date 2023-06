Un salon diplomatique sur la coopération dans le domaine de l'eau entre Israël et le Maroc organisé à Tel Aviv

L'événement visera à partager les connaissances et les meilleures pratiques en matière d'utilisation de l'eau et les technologies de dessalement

Un salon diplomatique sur la coopération entre Israël et le Maroc dans le domaine de l'eau organisé par le Center for Jewish Impact et le bureau de liaison du Royaume du Maroc auprès de l'État d'Israël, se tiendra mercredi à Tel Aviv. L'événement visera entre autres à partager les connaissances et les meilleures pratiques en matière d'utilisation de l'eau et les technologies de dessalement. Selon les organisateurs, l'événement sera également l’occasion de renforcer les liens commerciaux et la coopération régionale, a rapporté le Jerusalem Post.

GREGORY BOISSY (AFP) Illustration - Une station de dessalement d'eau de mer

Des responsables du commerce et de la gestion de l’eau ainsi que des scientifiques spécialistes de l’eau et de l’environnement participeront à la réunion. Netafim, Odis Filtering et IDE Technologies, trois entreprises israéliennes leaders dans le secteur de l'eau, interviendront pour partager leurs réussites.

"Cette rencontre intervient à un moment critique où les pays de la région sont de plus en plus confrontés à une grave sécheresse et à une pénurie d'eau, combinées au changement climatique mondial. Le Maroc lui-même est confronté à la plus grave sécheresse qu'il ait connue depuis plus de trente ans", a déclaré Abderrahim Beyyoudh, chef du bureau de liaison du Royaume du Maroc auprès de l'État d'Israël.

RODGER BOSCH (AFP/Archives) Illustration - Pénuries d'eau

"Le Salon diplomatique illustre les liens étroits qui unissent Israël et le Maroc et la grande importance de la coopération stratégique entre les deux pays. L'eau est une question clé qui peut ouvrir la porte à une coopération mutuelle, et l'importance d'événements comme celui-ci est de montrer le pouvoir de l'économie et des secteurs privé et commercial pour créer des connexions significatives qui conduiront à des liens solides entre les pays", a quant à lui dit Robert Singer, du Center for Jewish Impact.