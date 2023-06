Israël : exportations de défense record en 2022, dont trois milliards de dollars vers des pays arabes

Les drones représentaient un quart des exportations, tandis que les missiles, les roquettes et les systèmes de défense aérienne en représentaient 19 %

Israël a exporté pour un montant record de 12,556 milliards de dollars de produits de défense en 2022, les nouveaux partenaires arabes dans le cadre des accords d'Abraham représentant près de 25 % des transactions, a déclaré mardi le ministère israélien de la Défense.

Le montant total des exportations de 11,3 milliards de dollars marque une augmentation de 50 % par rapport aux trois années précédentes, et un doublement de volume au cours de la dernière décennie, a noté le ministère de la Défense. Les drones représentaient un quart des exportations, tandis que les missiles, les roquettes et les systèmes de défense aérienne en représentaient 19 %.

IDF Spokesperson's Unit Un drone armé de Tsahal

Sans citer de pays en particulier, le ministère a indiqué que 24 % des exportations de défense de l'année dernière étaient destinées à des États signataires des accords d'Abraham de 2020, qui ont permis à Israël de normaliser ses relations avec un certain nombre de gouvernements arabes, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. L'Asie et le Pacifique ont représenté 30 % des exportations de défense, l'Europe 29 % et l'Amérique du Nord 11 %.

Nicole Laskavi/Ministère de la Défense Le ministre de la Défense Yoav Galant au quartier général de Tsahal à Tel Aviv

L'année dernière, Israël a été classé 10e exportateur international d'armes entre 2017 et 2021 par un think tank indépendant sur la sécurité mondiale. Selon un rapport du Stockholm International Peace Research Institute, le marché européen a augmenté entre ces cinq années, les États du Golfe étant les principaux importateurs et Israël un acteur majeur.

GIL COHEN-MAGEN / AFP Des soldats israéliens près des systèmes de défense antimissile Iron Dome (à gauche) et Arrow 3 (à droite) sur la base aérienne israélienne de Hatzor, dans le centre d'Israël.

Israël a représenté 2,4 % des exportations internationales d'armes au cours de ces cinq années, les principaux destinataires étant l'Inde, l'Azerbaïdjan et le Vietnam. Par ailleurs, au cours des deux derniers mois, Israël a signé des accords d'exportation de matériel de défense avec le Monténégro, les Pays-Bas et la Grèce, pour un montant total de plus de 725 millions de dollars.