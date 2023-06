"La réunion portera sur l'Iran, l'Iran et l'Iran ! ", a affirmé un responsable israélien

Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant rencontrera jeudi, à Bruxelles, le secrétaire à la Défense des États-Unis Lloyd Austin, qui assistera à la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, selon de hauts responsables israéliens, cité par le site Walla. La réunion aura lieu alors que l'administration Biden mène des négociations indirectes avec l'Iran sur d'éventuels "accords" concernant le programme nucléaire et la prévention de l'escalade dans la région. "Cette réunion portera sur l'Iran, sur l'Iran et pour l'Iran!", a déclaré un responsable israélien.

Ariel Hermoni/Ministry of Defense Israel's Defense Minister Yoav Gallant (L) greets Pentagon chief Lloyd Austin.

Au cours de l'année écoulée, les États-Unis et Israël ont renforcé leur coopération militaire par le biais d'exercices conjoints à grande échelle et d'actions opérationnelles pour "projeter leur puissance" dans la région afin de dissuader la République islamique. Il y a plusieurs semaines, le Pentagone avait suggéré au ministère de la Défense et à l'armée israélienne de commencer une planification militaire conjointe sur la question iranienne. Un haut responsable israélien a déclaré que ces questions devraient être au centre de la rencontre entre Austin et Galant à Bruxelles.

Nicole Laskavi/Ministère de la Défense Le ministre de la Défense Yoav Galant

Le ministre israélien devrait également demander à nouveau d'avancer la livraison des avions de ravitaillement américains KC-46 qu'Israël a achetés l'année dernière. L'Etat hébreu a besoin des avions de ravitaillement dans le cadre des préparatifs d'une éventuelle attaque contre l'Iran. Depuis la mise en place du nouveau gouvernement en Israël, le ministre de la Défense Galant est devenu le principal interlocuteur et même le favori de l'administration américaine sur des sujets plus larges que la coopération sécuritaire. Austin et Galant ont déjà eu cinq conversations téléphoniques et la réunion de jeudi à Bruxelles sera leur deuxième rencontre en personne.

La rencontre entre les deux hommes aura lieu à Bruxelles compte tenu du fait que le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'autorise pas les ministres du cabinet à se rendre à Washington pour des réunions avec de hauts responsables de l'administration Biden tant qu'il n'a pas été invité à la Maison Blanche.