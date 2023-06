Le système israélien de défense aérienne Arrow 3 vendu à l'Allemagne

L'engagement allemand sera signé après que l'autorisation de l'administration américaine, le système ayant été développé en collaboration avec les USA

4 milliards d'euros, c'est le prix du contrat que s'apprêtent à signer Israël et l'Allemagne dans un accord d'armement. Le ministère allemand de la Défense et les commissions du budget et de la défense du Bundestag se sont ainsi engagés à entamer les démarches nécessaires à l'acquisition du système israélien de défense aérienne et antimissile nommé "Arrow 3".

Ministry of Defense Spokesperson's Office Le système israélien de défense aérienne et antimissile Arrow 3

Dans le même temps, les responsables du ministère israélien de la Défense sont en contact avec l'administration américaine afin d'obtenir l'autorisation de vente nécessaire, conclut le communiqué du ministère israélien de la Défense, le système ayant été développé en collaboration avec les USA. Selon le ministère israélien, les détails du contrat sont en cours de finalisation. La lettre d'engagement allemande sera signée après que l'administration américaine aura donné son accord à la vente, le système ayant été développé en collaboration avec les États-Unis.

Nicole Laskavi/Ministère de la Défense Le ministre de la Défense Yoav Gallant

La semaine dernière, plusieurs informations avaient indiqué que l'Allemagne prévoyait d'acquérir le système de défense antimissile israélien Arrow 3 d'ici la fin de l'année, pour un coût d'environ 4,3 milliards de dollars (4 milliards d’euros). Berlin devait approuver un paiement initial de 495 millions de dollars (458 millions d’euros).