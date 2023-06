La réunion du Forum du Néguev au Maroc de nouveau reportée

L'administration Biden et certains États membres souhaitent changer le nom du forum, qui se réfère à la région israélienne du Néguev, pour attirer plus de pays

La réunion du Forum du Néguev, initialement prévue en mars, et qui devait se tenir à la fin du mois, a été une fois de plus repoussée, a rapporté le site Axios jeudi. La réunion devrait se tenir finalement au mois de juillet, au Maroc, selon des sources américaines et israéliennes. Ce forum, a été créé en 2022 pour favoriser la coopération multilatérale dans des domaines tels que la santé, l'économie, le changement climatique, l'eau et la sécurité, lors d'une réunion sans précédent en Israël à laquelle ont participé le secrétaire d'État Antony Blinken et les ministres des Affaires étrangères d'Israël, d'Égypte, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Maroc.

Mazen Mahdi / AFP Des diplomates avant la première réunion du comité directeur du Forum du Néguev dans la ville de Zallaq, au sud de Manama, la capitale du Bahreïn, le 27 juin 2022.

L'administration Biden et les représentants du gouvernement israélien étaient optimistes quant à la tenue de la réunion le 25 juin, mais les Marocains ont de nouveau demandé aux États-Unis de reporter la réunion en raison de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, qui débute quelques jours plus tard.

La réunion était initialement prévue pour le mois de mars, mais a été reportée à plusieurs reprises après que les membres arabes du Forum ont exprimé leurs réserves quant à la possibilité de travailler publiquement avec le gouvernement israélien de droite. Plusieurs pays arabes ont déjà limité leur coopération avec l'État hébreu depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement de Benjamin Netanyahou en décembre dernier.

Par ailleurs, l'administration Biden et certains États membres souhaitent changer le nom du forum, qui se réfère à la région israélienne du Néguev, pour attirer plus de pays de la région. L'un des noms suggérés est l'AMENA PD (Association des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour la paix et le développement).