Israël a fait part à la Russie de ses inquiétudes sur ses liens militaires avec l'Iran

Les deux pays discutent de la situation de manière "honnête et ouverte"

Israël a exprimé son inquiétude auprès du gouvernement russe quant à la coopération militaire croissante entre Moscou et Téhéran, et a exprimé sa crainte que la Russie ne fournisse à Téhéran des systèmes d'armes avancés. Une information révélée lors d'une audition à huis clos des Affaires étrangères et de la Sécurité mardi, a rapporté le site d'information Walla. Trois députés du Parlement israélien qui ont participé à la réunion ont confirmé ces déclarations.

L'Etat hébreu a toujours refusé de vendre des systèmes d'armes offensives ou des systèmes de défense antimissile à l'Ukraine, mais l'aide militaire croissante de l'Iran à la Russie l'a poussé à faire plus pour aider l'Ukraine. Lors de l'audition à huis clos, M. Netanyahou a affirmé qu'il y avait un dialogue "calme" avec le gouvernement russe dans lequel les deux pays discutaient de la situation "de manière honnête et ouverte", et que les Russes avaient aussi exprimé leur inquiétude face à l'augmentation de l'aide israélienne à l'Ukraine.

"Nous ne savons pas dans quelle devise la Russie paie aux Iraniens l'aide militaire qu'elle reçoit d'eux", a déclaré M. Netanyahou lors de la réunion.

Le Premier ministre a affirmé que l'une des raisons pour lesquelles Israël avait rejeté les demandes de fourniture à l'Ukraine de systèmes de défense antimissile tels que le Dôme de Fer était la crainte que des technologies sensibles ne tombent entre les mains des Russes, qui les transféreraient à l'Iran qui pourrait apprendre à contourner les systèmes de défense israéliens.

Le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a déclaré lundi lors d'une apparition à une conférence du Comité juif américain à Tel-Aviv que le partenariat militaire entre la Russie et l'Iran pourrait être très dangereux pour Israël.

"Nous surveillons tout cela. À long terme, cela restera une aide à sens unique et nous craignons que la Russie ne fournisse à l'Iran des moyens qui menaceront notre sécurité. C'est quelque chose que nous examinons tous les jours", a assuré Ron Dermer.