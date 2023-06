Israël redoute que les armes livrées à l'Ukraine ne tombent entre les mains de l'Iran

Selon les informations recueillies, la principale voie de contrebande pour ces armes passe par la mer Noire, avant de rejoindre la Méditerranée

Israël s'inquiète du potentiel transfert d'armes en provenance des États-Unis et d'autres pays occidentaux à l'Ukraine, craignant qu'elles ne tombent finalement dans les mains de l'Iran et de ses alliés. Parmi les principales préoccupations d'Israël, la possibilité que Téhéran procède à une rétro-ingénierie de ces armes et qu'il les fournisse ensuite au Hamas et au Hezbollah, a révélé un haut responsable de Tsahal sous couvert d'anonymat au magazine Newsweek.

Le responsable militaire a spécifiquement mentionné le transfert d'un système d'armes particulier, à savoir le système américain de missiles antichars Javelin. Il a souligné que les forces russes et ukrainiennes pourraient être impliquées dans le transfert de ces armes américaines à d'autres belligérants, les motivations différant selon les parties. Les éléments russes seraient motivés par leur alliance de défense avec Téhéran, tandis que les forces pro-ukrainiennes seraient motivées par l'appât du gain.

Selon les informations recueillies, la principale voie de contrebande pour ces armes passe par la mer Noire, avant de rejoindre la Méditerranée. Cette situation est qualifiée de "très dangereuse" par le commandant israélien interrogé, en raison de deux préoccupations majeures pour Israël. "La première est que (les Iraniens) peuvent rechercher des capacités, puis apprendre à les fabriquer", a déclaré le commandant israélien à Newsweek. "L'autre problème est que nous sommes très inquiets que certaines de ces capacités tombent entre les mains du Hezbollah et du Hamas".

Une autre source, travaillant dans les services de renseignement d'un pays étranger, a révélé à Newsweek qu'un avion de transport russe Il-76 avait déposé à Téhéran, en août de l'année dernière, une cargaison estimée à 100 millions de dollars. Cette cargaison comprendrait des missiles Javelin de fabrication américaine ainsi que des armes anti-blindage légères de nouvelle génération (NLAW) d'origine britannique.

Sergei SUPINSKY / AFP Des militaires ukrainiens chargent un camion avec le FGM-148 Javelin, missile antichar portable américain fourni par les Etats-Unis à l'Ukraine

L'Iran est connu pour sa pratique consistant à étudier et reproduire des armes occidentales par rétro-ingénierie. En 2018, il a été confirmé que le drone iranien qui avait pénétré dans l'espace aérien israélien et avait été abattu par l'armée de l'air israélienne était basé sur le drone-espion américain RQ-170 Sentinel. L'Iran avait capturé un drone Sentinel en 2011 alors qu'il patrouillait à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan.

Ces informations soulèvent des préoccupations sérieuses quant à la possibilité que des armes américaines parviennent à l'Iran, potentiellement grâce à des acteurs régionaux, et qu'elles soient utilisées contre Israël.