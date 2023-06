Cette information survient alors que le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'est entretenu jeudi avec son homologue turc Hakan Fidan

Des pourparlers ont lieu entre les bureaux du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du président turc concernant une éventuelle visite du dirigeant israélien en Turquie dans les semaines à venir, a révélé jeudi soir le journaliste politique Barak David. Selon Channel 12, cette décision survient alors que M. Netanyahou n'a toujours pas reçu d'invitation à la Maison Blanche de la part du président américain Joe Biden. Une invitation aux Émirats arabes unis, espérée de longue date, n'a pas non plus vu le jour.

Cette information survient également alors que le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, s'est entretenu jeudi avec le nouveau chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, et l'a félicité pour sa prise de fonction. Selon Israël, les deux hommes ont parlé de l'importance des liens bilatéraux pour la stabilité régionale et des moyens de les développer.

"La reprise des vols des compagnies israéliennes permettra de développer davantage les liens touristiques entre les deux pays et de renforcer l'amitié entre les deux nations", a déclaré M. Cohen. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, M. Fidan a remercié M. Cohen pour l'aide apportée par Israël après les tremblements de terre meurtriers qui ont secoué le pays en février.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a nommé Fiden en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères la semaine dernière après sa réélection en mai.

Israël et la Turquie ont parachevé en janvier la reprise complète de leurs relations diplomatiques, après plusieurs années de crise.