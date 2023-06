Nucléaire iranien : Yoav Galant s'est entretenu avec le secrétaire américain à la Défense

Les deux hommes veulent augmenter les exercices entre l'armée israélienne et le CENTCOM

Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a rencontré jeudi soir le secrétaire américain à la Défense, le général Lloyd Austin, à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. Lors de leur rencontre, les deux hommes ont discuté de la coordination militaire entre les pays sur la question iranienne dans le but d'empêcher la République islamique de se doter d'armes nucléaires.

Le ministre israélien de la Défense a également souligné les défis concernant l'agression iranienne contre Israël par le biais de ses mandataires en Syrie, au Liban, à Gaza et en Cisjordanie, et a insisté sur le droit de l'État d'Israël à se défendre contre toute menace. Le ministre Galant a également discuté avec son homologue américain des moyens d'élargir et d'approfondir la coopération sécuritaire et militaire entre les pays. Les deux hommes se sont mis d'accord sur l'augmentation des exercices entre l'armée israélienne et le Commandement central américain CENTCOM au Moyen-Orient.

Ariel Harmoni / Israel's Ministry of Defense Israel's Defense Minister Yoav Gallant speaks with the heads of local councils in the Gaza border area, following the launch of Operation 'Shield and Arrow'

De plus, M. Galant a remercié son homologue américain pour son engagement personnel envers la sécurité d'Israël et du renforcement des liens entre les systèmes de sécurité des deux pays.