La Russie va ouvrir une antenne de son ambassade à Jérusalem

La nouvelle antenne fournira des services consulaires et comprendra des résidences diplomatiques, lui conférant un statut supérieur à un consulat

La Russie va construire une antenne de son ambassade à Jérusalem dans le cadre d'un accord avec la ville, a confirmé vendredi le ministère russe des Affaires étrangères. L'accord porte sur un terrain contesté à l'ouest de Jérusalem, dont la ville a convenu qu'il appartiendrait officiellement à la Russie. L'ouverture est prévue dans les cinq ans, mais pourrait être repoussée à dix.

"Le 18 mai, la Fédération de Russie et la municipalité de Jérusalem, avec l'aide de l'ambassade de Russie et du ministère des Affaires étrangères d'Israël, ont signé un accord de règlement et son protocole sur la clarification des limites et de la superficie du terrain russe à Jérusalem-Ouest", indique un communiqué de la diplomatie russe.

https://twitter.com/i/web/status/1669578861221142528 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous partons du principe que ledit terrain sera utilisé, en particulier, pour la construction d'un ensemble de bâtiments et de structures destinés à répondre aux besoins de l'antenne de la section consulaire de l'ambassade de Russie en Israël. Nous pensons que cette mesure sert pleinement les intérêts du renforcement des relations amicales et multiformes entre la Russie et Israël, et qu'elle s'inscrit dans la ligne de conduite immuable de notre pays en faveur d'un règlement équitable de la question du Moyen-Orient", souligne la déclaration.

Plus tôt dans la journée de vendredi, le quotidien Israel Hayom a rapporté que le ministère russe des Affaires étrangères s'était engagé à installer la succursale de l'ambassade dans le complexe du parking Maalot, au centre de Jérusalem. L'ouverture est prévue dans les cinq ans, mais pourrait être reportée à dix.

Selon un document consulté par le journal, la mairie de Jérusalem a accepté de donner à la Russie la propriété d'un terrain d'environ 100 mètres de long qui servirait de passage vers les nouveaux locaux. L'accord prévoit également que la ville s'engage à éviter l'expropriation de la zone pour le projet de tramway, ce qui impliquerait de modifier le tracé de la ligne.

Avshalom Sassoni/Flash90 L'ambassadeur russe en Israël, Anatoly Viktorov

Jérusalem n'exigerait pas non plus de la mission diplomatique le paiement de taxes impayées, selon le rapport. La nouvelle antenne fournira des services consulaires et comprendra des résidences diplomatiques, ce qui signifie que son statut sera supérieur à celui d'un consulat.

Des sources au fait du dossier ont révélé que la cérémonie de signature à l'hôtel de ville a eu lieu le jour de Yom Yeroushalaïm (Journée de Jérusalem) en mai, après six mois de négociations complexes. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, et le maire de la capitale Moshe Lion étaient présents ce jour-là, de même que l'ambassadeur de Russie en Israël, Anatoly Viktorov, et d'autres responsables diplomatiques.