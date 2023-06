Les ministres de la Santé dans deux pays ont signé un accord pour renforcer la coopération médicale

Le ministre israélien de l'Intérieur et de la Santé, Moshe Arbel, s'est rendu au Maroc ce week-end pour rencontrer ses homologues et renforcer la coopération entre les deux pays sur diverses questions. Lors de sa réunion avec le ministre marocain de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, il a été convenu de former des équipes chargées de faciliter l'embauche de travailleurs marocains en Israël, notamment dans les domaines des soins infirmiers et de la construction.

https://twitter.com/i/web/status/1669784337326153737 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les deux hommes ont également discuté de l'assouplissement des exigences en matière de visa pour promouvoir le tourisme, dans l'objectif d'accueillir 200 000 visiteurs israéliens au Maroc cette année. Dans le domaine de la santé, Moshe Arbel a signé un accord avec le ministre marocain de la Santé, Khalid Ait Taleb, pour renforcer la coopération médicale entre les deux pays. Cet accord vise à promouvoir la collaboration dans les domaines des technologies médicales, de la génétique, de la lutte contre les maladies non contagieuses, de la préparation aux épidémies et de la planification stratégique des systèmes de santé.

https://twitter.com/i/web/status/1670201843899670528 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous approfondissons nos liens avec le Maroc et donnons plus de substance à l'accord de paix", a déclaré M. Arbel dans un communiqué publié par son bureau samedi. Ces derniers mois, Israël a renforcé ses relations avec le Maroc à travers des visites de haut niveau et des collaborations militaires. La semaine dernière, le président de la Knesset, Amir Ohana, s'est rendu sur place, tout comme le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi.

Au cours de sa visite, Ohana a déclaré qu'Israël devrait prendre des mesures pour reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ajoutant que des "discussions sérieuses" entre les pays sur la question sont en cours et que le Premier ministre Benjamin Netanyahou "annoncera ses décisions dans un proche avenir".

La semaine dernière également, Tsahal a envoyé des troupes pour participer à un exercice militaire majeur mené par les Américains au Maroc et dans les pays africains voisins, une première pour l'armée israélienne.