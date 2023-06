Barbara Leaf devrait discuter avec des responsables israéliens des mesures pour contrecarrer l'influence déstabilisatrice de l'Iran dans la région

La sous-secrétaire d'État pour les affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, est en Israël cette semaine pour rencontrer des responsables politiques et militaires du pays. Sa visite intervient alors que des rumeurs persistantes font état d'un éventuel accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran concernant le programme nucléaire de Téhéran. Barbara Leaf devrait discuter des mesures pour contrecarrer l'influence déstabilisatrice de l'Iran dans la région.

En marge d'une réunion avec les ministres de la Défense de l'OTAN, le ministre israélien Yoav Galant a rencontré son homologue américain, Lloyd Austin, pour discuter de la gestion des menaces posées par l'Iran.

Malgré le démenti récent d'Antony Blinken concernant l'imminence d'un accord avec l'Iran, la réalité de celui-ci semble de plus en plus avérée. Diverses sources rapportent même qu'Israël serait prêt à accepter les termes généraux d'un éventuel accord.

HANDOUT / EU DELEGATION IN VIENNA / AFP Des représentants participant aux négociations visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien à Vienne, en Autriche, le 9 décembre 2021

Selon le New York Times, les États-Unis et l'Iran se concentrent sur des accords informels et limités pour maintenir le statu quo et éviter une escalade potentiellement catastrophique. L'accord comprendrait des engagements de la part de l'Iran pour ne pas augmenter son niveau actuel d'enrichissement de l'uranium, et pour coopérer avec les inspecteurs de l'AIEA. En échange, les États-Unis s'engageraient à ne pas renforcer les sanctions économiques existantes et à débloquer des milliards d'actifs iraniens détenus à l'étranger, à condition que ces fonds soient utilisés uniquement à des fins humanitaires.