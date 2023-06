Le Premier ministre a affirmé qu'Israël était opposé à l'éventuel "mini-accord" sur le nucléaire iranien entre Washington et Téhéran

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est engagé dimanche à faire avancer le projet de réforme judiciaire du gouvernement, alors que les négociations avec l'opposition sur le texte à la résidence du président sont dans l'impasse.

"Nous nous réunirons cette semaine et commencerons à prendre des mesures pratiques", a déclaré Netanyahou au début de la réunion hebdomadaire du cabinet à Jérusalem. Le paquet de réformes dévoilé en janvier a été bloqué ces derniers mois à la suite de manifestations massives qui ont eu lieu dans tout le pays.

Netanyahou a suspendu le processus législatif en mars et a lancé des discussions entre les partis sur la question, mais les chefs de l'opposition Yair Lapid et Benny Gantz se sont retirés des discussions mercredi.

Les responsables politiques du pays se sont renvoyés la responsabilité de l'échec des négociations : Netanyahou a accusé les dirigeants de l'opposition de mener une "mascarade de faux pourparlers". Ce qui a été prouvé la semaine dernière, c'est que Gantz et Lapid jouent un jeu", a-t-il affirmé. "Leurs représentants ont refusé pendant trois mois l'accord le plus minimal. Leur objectif était de rédiger chaque amendement du système judiciaire", a-t-il dénoncé. Il s'est engagé à faire avancer les réformes judiciaires "de manière mesurée et responsable", sans donner plus de détails.

De son côté, Yaïr Lapid a averti sur Facebook que "si Netanyahou fait avancer la réforme judiciaire de manière unilatérale comme il l'a déclaré, il découvrira qu'il est le Premier ministre de moins de la moitié d'Israël".

Yonatan Sindel/Flash90 Le chef de Yesh Atid, Yair Lapid, le chef de l'Unité nationale, Benny Gantz, et la députée Karine Elharrar à Jeursalem, le 14 juin 2023

Lors de la réunion, Netanyahou a également affirmé qu'Israël était opposé à l'éventuel "mini-accord" sur le nucléaire iranien entre Washington et Téhéran, ajoutant que Jérusalem prendrait les mesures nécessaires pour se protéger. Cette déclaration intervient malgré les dénégations du secrétaire d'État américain Antony Blinken sur un accord, tandis que les responsables israéliens continuent de croire qu'un accord sur le programme nucléaire entre les États-Unis et l'Iran est imminent.