Les États-Unis "profondément troublés" par l'annonce de nouvelles constructions en Cisjordanie

Les États-Unis ont vivement critiqué dimanche la décision d'Israël d'autoriser la construction de plus de 4 500 nouvelles unités de logement dans diverses implantations juives de Cisjordanie. Le département d'État américain s'est déclaré "profondément troublé" par cette décision et a exprimé sa préoccupation concernant les changements dans le système israélien d'administration des implantations qui accélèreraient le processus d'approbation des constructions en réduisant les étapes de six à seulement deux.

Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a indiqué que les États-Unis, "comme ils le font depuis longtemps, s'opposent à de telles actions unilatérales qui rendent la solution à deux États plus difficile à atteindre et constituent un obstacle à la paix. Nous appelons le gouvernement israélien à respecter les engagements qu'il a pris à Aqaba, en Jordanie, et à Charm el-Cheikh, en Égypte, et à reprendre le dialogue en vue d'une désescalade."

Cette réaction fait suite à la publication de l'ordre du jour du Conseil suprême de planification pour la Cisjordanie, dimanche matin, qui comprenait l'approbation des nouvelles unités de logement. Ces plans s'ajoutent aux quelque 10 000 unités déjà approuvées lors de la précédente réunion du Conseil suprême de planification. Ainsi, plus d'unités de logement ont été approuvées au cours des six premiers mois de 2023 que pendant n'importe quel autre semestre de la dernière décennie.

Cette photo prise le 10 mai 2022 montre des travaux de construction dans l'implantation de Givat Ze'ev, en Judée-Samarie, près de Jérusalem.

L'annonce de ces nouveaux plans intervient alors que la secrétaire d'État américaine adjointe pour les affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, est arrivée en Israël samedi. Elle doit rencontrer des hauts responsables politiques et militaires israéliens afin de discuter des domaines d'intérêt mutuel, y compris l'expansion et l'approfondissement de l'intégration d'Israël au Moyen-Orient et la limitation du comportement déstabilisateur de l'Iran, selon le département d'État.

En février, Israël avait déjà annoncé la construction de 9 000 nouveaux logements en Cisjordanie, ce qui avait également suscité des critiques à Washington. Des mesures punitives à l'encontre d'Israël avaient alors été envisagées en réponse à cette annonce.