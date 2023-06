Des affrontements ont éclaté lors d'une opération anti-terroriste menée par les forces israéliennes lundi matin

De violents affrontements ont éclaté lundi matin entre les forces de sécurité israéliennes et des terroristes palestiniens dans la ville de Jénine, administrée par l'Autorité palestinienne, en Cisjordanie. Des soldats israéliens et des agents de la police des frontières sont entrées dans la ville, dans le cadre d'une opération visant à arrêter des terroristes recherchés. Selon les médias palestiniens et différentes sources, cinq soldats israéliens et 14 terroristes ont été blessés dans la fusillade.

Au cours de l'opération, les forces israéliennes déployées à Jénine ont essuyé des tirs, provoquant des échanges de coups de feu nourris avec les terroristes. Les médias arabes affirment que la fusillade a éclaté alors que l'armée israélienne couvrait l'extraction des forces de la police des frontières infiltrées de Jénine à la suite de l'opération. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les forces israéliennes opérant dans la ville, avec le bruit d'une fusillade nourrie en arrière-plan.

Deux terroristes recherchés, Assem Abu al-Haija et Mussab Hassan al-Barmaki, ont été arrêtés au cours de l'opération.

Par ailleurs, Israël a restitué dimanche soir le corps du terroriste de Muhammad Osama Abu Jumaa, 23 ans, originaire du quartier de Tor à Jérusalem-Est. Il avait été tué lors de l'attaque qu'il avait menée au carrefour de Shilat en septembre dernier, au cours de laquelle huit Israéliens avaient été blessés. Conformément aux instructions des services de sécurité israéliens, l'enterrement du terroriste a eu lieu immédiatement après la remise de son corps, dans un cimetière près de la porte des Lions, en présence d'un maximum de 25 participants.