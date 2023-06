Cisjordanie : la police des frontières expulse par la force des manifestants antiterroristes

Le chef de la police a ordonné une enquête et a suspendu temporairement les officiers impliqués dans l'incident

Des agents de la police des frontières ont été filmés dimanche soir en train d'expulser violemment des Israéliens qui bloquaient la circulation à des Palestiniens sur la route par laquelle des terroristes qui ont assassiné un Israélien le mois dernier se sont échappés. Meïr Tamari, 32 ans et père de deux enfants de 3 ans et un an, originaire de Hermesh, avait été tué lors d'un attentat à l'arme à feu.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent la veuve de Yevgeny Reider, tué lors d'une fusillade en 2005, maltraitée par la police.

https://twitter.com/i/web/status/1670514041884758019 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le commandant de la police des frontières, le surintendant Amir Cohen, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur cet incident. De plus, il a suspendu de toute activité opérationnelle les deux officiers apparaissant dans les vidéos, en attendant la conclusion de l'enquête.

Auparavant, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, avait contacté le chef de la police des frontières pour lui demander des explications sur le comportement des agents. "Il est essentiel que les lois s'appliquent à tous de manière égale, en particulier lorsqu'il s'agit d'une veuve qui manifeste contre la violence infligée au sang juif dans ces régions", a déclaré Ben-Gvir.

Le mouvement de droite "Mon Israël" a également réagi aux actions de la police. "Les habitants du nord de la Samarie ont récemment été victimes de terrorisme meurtrier. Compte tenu de leur demande parfaitement légitime de sécurité et de paix, il est inacceptable qu'ils soient violemment battus, encore moins par nos propres officiers de police. Honte à vous !"