Les chars israéliens destinés à un pays européen pourraient être réaffectés à l'Ukraine

Kiev serait intéressé par le stock de chars Merkava dont Israël dispose

Les chars Merkava qu'Israël souhaite exporter vers un pays européen pourrait finalement tomber dans les mains de l'armée ukrainienne, a rapporté ce week-end le magazine allemand Stern. Le ministère israélien de la Défense a déclaré jeudi qu'il y avait des "négociations avancées" sur la vente de Merkava MK 2 et MK 3 avec deux pays que les Israéliens n'ont pas voulu nommer, dont un se trouve en Europe.

"Si l'accord est conclu, les chars seront rapidement transférés. En Israël, il y a plus de 1000 modèles de ce type, et beaucoup d'éléments indiquent que les chars sont destinés à l'Ukraine. Ils sont trop vieux pour équiper une armée moderne à l'avenir", a indiqué le magazine.

Le ministère israélien de la Défense n'a toutefois pas encore signé l'accord d'exportation qui pourrait inclure une clause interdisant le transfert ou la vente des chars à une tierce partie.

Selon plusieurs rumeurs l'Allemagne serait le pays européen intéressé par l'acquisition des chars israéliens. Les versions proposées à la vente seraient les Merkava Mk 2 et Mk 3, alors que les forces de défense israéliennes utilisent actuellement le modèle plus récent et avancé, le Merkava Mk 4.

MENAHEM KAHANA (AFP) Des chars Merkava israéliens près de la frontière syrienne dans les hauteurs du Golan , le 10 mai 2018.

Le magazine souligne également le besoin urgent de l'Ukraine en matière de chars, notamment parce que les tanks allemands de type Leopard 1 qu'elle possède sont considérés comme obsolètes. Les pertes considérables en véhicules blindés subies par les forces armées ukrainiennes au cours des opérations terrestres ont remis en question l'idée que les chars occidentaux étaient invincibles. L'Ukraine va donc renouveler son équipement militaire d'ici l'automne. Les stocks de réserve israéliens de plus de 1000 chars de combat sont donc très attrayants pour répondre à ce besoin.