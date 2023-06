L'Arabie saoudite a invité un responsable israélien à une réception visant à promouvoir la candidature de la capitale saoudienne

Israël prévoit de soutenir la candidature de l'Arabie saoudite pour accueillir l'Exposition universelle de 2030, a rapporté dimanche le radiodiffuseur public Kan. Le prince héritier saoudien et dirigeant de facto Mohammed ben Salmane est actuellement en France, avec une délégation de ministres et de hauts fonctionnaires, pour organiser une réception officielle à Paris lundi afin de promouvoir la candidature de Riyad. Selon Kan, un responsable israélien a reçu une invitation et a fait savoir qu'il assistera à l'événement, organisé par la Commission royale pour la ville de Riyad.

BERTRAND GUAY / AFP Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman sourit à son arrivée au palais de l'Élysée à Paris, en France.

Israël envoie ainsi le message qu'il souhaite normaliser ses relations avec la monarchie saoudienne, selon Kan. Cette initiative intervient alors que l'administration du président américain Joe Biden aurait intensifié ses efforts ces derniers mois pour tenter rapprocher les deux pays.

La décision finale concernant le soutien d'Israël à la candidature saoudienne n'a pas encore été prise officiellement. Toutefois, la présence du représentant israélien à la réception est considérée comme un geste symbolique qui préfigure l'avenir des relations bilatérales. Riyad est en concurrence avec Rome (Italie), Odessa (Ukraine) et Busan (Corée du Sud) pour accueillir l'Exposition universelle de 2030. Le vote pour choisir la ville hôte aura lieu en novembre.