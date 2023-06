Première visite officielle du ministre israélien de l'Innovation au Maroc

"Il s'agit de relations historiques remontant à des centaines d'années, mais il y a encore beaucoup à faire ensemble, c'est le début d'une merveilleuse amitié"

Le ministre israélien de l'innovation, de la Science et de la Technologie, Ofir Akunis, a entamé lundi matin une visite officielle au Maroc à l'invitation de son homologue, le ministre marocain de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui. Les deux ministres discuteront d'initiatives de coopération dans divers domaines tels que l'agritech, la food-tech, l'eau, l'intelligence artificielle et plus encore, selon un communiqué officiel.

i24NEWS Illustration - Drapeau israélien et marocain

Au cours de sa visite, Ofir Akunis devrait également rencontrer d'autres ministres, chercheurs et scientifiques, ainsi que les chefs de la communauté juive du Maroc. "Je suis heureux et enthousiaste à l'idée d'effectuer ma première visite officielle au Maroc. En tant que ministre de la Coopération régionale, j'ai eu l'honneur de voter en faveur de l'accord de paix et du renouvellement des relations entre Israël et le Maroc", a-t-il déclaré avant son départ.

"Je considère que les accords d'Abraham sont d'une grande importance. Avec mes collègues marocains, je ferai progresser l'accord de paix dans de nombreux domaines pour l'avenir de nos enfants et de tous les peuples de la région. Il s'agit de relations historiques qui remontent à des centaines d'années, mais il y a encore beaucoup à faire ensemble, c'est le début d'une merveilleuse amitié", a-t-il ajouté.

AFP Le président du Parlement marocain Rachid Talbi Alami (à droite) et le président de la Knesset israélienne Amir Ohana signent des documents à Rabat le 8 juin 2023.

Le déplacement du ministre israélien intervient peu de temps après la visite historique au Maroc du président de la Knesset, le Parlement israélien, Amir Ohana. Il est devenu le premier président du parlement de l'État hébreu à se rendre dans ce pays du Maghreb à l'invitation de son homologue marocain, Rachid Talbi Alami.