Olena Zelenska, première dame d'Ukraine, est arrivée en Israël

La visite de Mme Zelenska en Israël sera axée sur la question du traitement post-traumatique des enfants et des jeunes

La première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, a été accueillie lundi matin par l'épouse du président israélien Isaac Herzog, Michal, à Tel-Aviv pour un petit-déjeuner au début de leur journée de travail commune.

Les deux femmes ont ensuite été rejointes par le président Herzog "en hommage aux efforts conjoints déployés pour soulager les souffrances des enfants au milieu de la guerre et à l'effort humanitaire général", selon un communiqué officiel. La visite de l'épouse du Président ukrainien et la journée de travail commune seront axées sur la question du traitement post-traumatique des enfants et des jeunes.

AFP Photo publiée par le bureau présidentiel ukrainien le 31 décembre 2022 montrant le président Volodymyr Zelensky et son épouse Olena lors de leur discours du Nouvel An au peuple ukrainien

Elle commencera par la visite de l'hôpital pour enfants Safra, dans le centre d'Israël. Elle se poursuivra par une discussion professionnelle avec l'Israeli Trauma Coalition et l'organisation NTL, qui s'occupent des enfants et des victimes de traumatismes au niveau national. Mme Zelenska devrait également rendre visite à des soldats ukrainiens soignés dans des hôpitaux israéliens.

Karim Sahib/AFP Olena Zelenska

Des craintes concernant une éventuelle annulation du voyage de Mme Zelenska en Israël avaient émergé après la récente "provocation antisémite" vendredi du président russe Vladimir Poutine. Il a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était une "honte pour le peuple juif", selon les "nombreux amis juifs" de M. Poutine. L'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk, avait estimé au micro d'i24NEWS que ces propos pouvaient avoir un impact sur la visite.