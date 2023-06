Israël : 10% des Palestiniens arrêtés pour des infractions à la sécurité sont détenteurs d'un permis d'entrée

Sur plus de 21 000 Palestiniens arrêtés entre 2018 et 2022, environ 2 115 détenaient un permis

Un nombre croissant de terroristes présumés palestiniens ont reçu des permis d'entrée en Israël ces dernières années, rapporte lundi le journal Israel Hayom. Les données recueillies par le Centre de recherche et d'information de la Knesset révèlent que 10% des résidents de l'Autorité palestinienne arrêtés par Israël pour des infractions à la sécurité entre 2018 et 2022 étaient en possession d'un permis d'entrée.

Le rapport, demandé par le député Hanoch Milwidsky du Likoud, indique que des centaines de terroristes palestiniens ont bénéficié de ces permis. Selon les statistiques de la police, plus de 21 000 Palestiniens ont été arrêtés pour leur implication dans des infractions à la sécurité entre 2018 et 2022, dont environ 2 115 détenaient un permis d'entrée en Israël.

En 2018, 212 Palestiniens titulaires d'un permis ont été arrêtés, tandis qu'en 2021, ce nombre a considérablement augmenté avec 767 arrestations en raison de l'opération "Gardiens des remparts". Cette tendance a légèrement diminué l'année dernière avec 580 arrestations. De plus, il a été révélé que 18% des détenteurs de permis arrêtés pour des infractions liées à la sécurité l'ont été en Israël.

Malgré les efforts déployés par l'armée israélienne pour réparer et renforcer la barrière de séparation à la suite d'attaques terroristes majeures l'année dernière, le Shin Bet estime qu'environ 7 000 Palestiniens résident toujours illégalement en Israël.

AFP Travailleurs palestiniens montant dans un bus

Le rapport souligne également que seuls 33 Palestiniens ont été arrêtés pour résidence illégale dans la région d'Israël d'avant 1967 entre 2018 et 2022. Cela est en partie dû à la politique des procureurs, qui demandent à la police de n'arrêter les résidents palestiniens illégaux qu'après la troisième infraction.

Le document du Centre de recherche et d'information de la Knesset révèle également les chiffres des arrestations en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Selon les données de la police, sur les années examinées, 78 742 Palestiniens ont été arrêtés, dont environ 21 000 pour des infractions liées à la sécurité, soit environ 27% du total des arrestations. Bien que le nombre total d'arrestations a diminué entre 2018 et 2020, il a augmenté à partir de 2021 et cette tendance s'est poursuivie jusqu'en 2022.