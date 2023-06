L’ONU exhorte Israël à arrêter les plans d'expansion des implantations juives en Cisjordanie

L'envoyé de l'ONU pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, a lui aussi mis en garde Israël lundi contre l'autorisation de nouvelle implantations en Cisjordanie

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté lundi le gouvernement israélien à mettre un terme à l'avancement des plans d'expansion des implantations juives en Cisjordanie. Son porte-parole a déclaré qu'il était "profondément alarmé" par la récente décision d'autoriser la construction de plus de 4 500 nouveaux logements en Cisjordanie.

"Le Secrétaire général réaffirme que les colonies de peuplement constituent une violation flagrante du droit international. Elles constituent un obstacle majeur à la réalisation d'une solution viable fondée sur la coexistence de deux États pour une paix juste, durable et globale. L'expansion de ces colonies illégales est un facteur important de tensions et de violence, et aggrave les besoins humanitaires", indique le communiqué du chef de l'ONU.

Courtesy UN video L'envoyé de l'ONU pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland

"Le Secrétaire général demande instamment au gouvernement d'Israël de revenir sur ces décisions, de cesser immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé, et de respecter pleinement ses obligations juridiques à cet égard. Il demande en outre que des mesures concrètes soient prises pour mettre en œuvre les engagements pris dans les communiqués conjoints d'Aqaba en Jordanie et de Charm al-Cheikh en Égypte", ajoute le communiqué.

Ces appels ont été repris par l'envoyé des Nations unies pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, qui a également mis en garde lundi Israël. "Je suis profondément préoccupé par la décision prise hier par le gouvernement israélien de modifier les procédures de planification des colonies en place depuis 1996, ce qui devrait accélérer l'expansion de celles-ci", a déclaré son bureau dans un communiqué.

Yonatan Sindel/Flash90 Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich

Lundi, le département d'État américain s'est déclaré "profondément troublé" par cette annonce. Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a pour sa part affirmé lundi lors de la réunion de de son parti que Jérusalem n'accepterait pas de "prêches moraux" de la part d'autres pays. Dimanche, le Conseil suprême de planification d'Israël a donné son feu vert à la construction de plus de 4 500 logements en Cisjordanie.