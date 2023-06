Israël avait accepté de céder des parties de la vieille ville de Jérusalem en 2000

Le mont du Temple faisait notamment partie des zones que le gouvernement israélien était prêt à céder aux Palestiniens

Des documents publiés pour la première fois par les archives d'État israéliennes dimanche révèlent qu’Israël avait accepté de renoncer à sa souveraineté sur des parties de la vieille ville de Jérusalem lors des pourparlers de paix israélo-palestiniens menés en l’an 2000. Le mont du Temple faisait notamment partie des zones que le gouvernement israélien de l’époque, dirigé par Ehud Barak, était prêt à céder aux Palestiniens.

SVEN NACKSTRAND / AFP Des Israéliens manifestent à Tel Aviv pour dénoncer les concessions proposées par le Premier ministre israélien Ehud Barak aux Palestiniens en 2000

En échange, Israël demandait de garder sous son autorité le Mur occidental, son tunnel, le bâtiment Makhkame qui surplombe le mont du Temple, le tunnel de Siloé, la cité de David et le mont des Oliviers. Les États-Unis de l’administration Clinton avaient également suggéré de rétrocéder le quartier arménien de la vieille ville aux Palestiniens, suggestion refusée par Israël.

L'État hébreu avait proposé que les quartiers chrétien et musulman de la vieille ville soient sous contrôle palestinien et que les quartiers juif et arménien restent sous autorité israélienne. En outre, les négociateurs israéliens proposaient de ne conserver que 8 % de la Cisjordanie sous leur autorité et 2 % de la bande de Gaza.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le mont du Temple dans la Vieille Ville de Jérusalem

Les documents dévoilés, qui étaient les propositions officielles du gouvernement israélien en vue d'un règlement du conflit israélo-palestinien, font partie des archives de Noah Kinarti, alors membre de l'équipe de négociation israélienne. L’un des documents est une lettre envoyée par le chef de cabinet d’Ehud Barak au conseiller américain à la sécurité nationale, qui déclare que ces propositions étaient les grandes lignes d’une "base de discussion, à condition qu'elles restent, telles quelles, une base de discussion acceptable pour les Palestiniens". Les propositions israéliennes avaient pour la plupart été refusées, selon les documents révélés.