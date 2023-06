Des habitants des implantations juives ont mené des représailles dans plusieurs localités palestiniennes après le double attentat meurtrier d'Eli

Un Palestinien a été tué et au moins trois autres blessés par des tirs à balles réelles dans le village de Turmus Aya, en Cisjordanie, a rapporté le ministère palestinien de la Santé. Des habitants des implantations juives en Cisjordanie ont organisé des émeutes et ont incendié des biens palestiniens dans ce village, à la suite d'un attentat terroriste meurtrier perpétré mardi, qui a coûté la vie à quatre Israéliens dans la localité d'Eli.

Après les attaques contre Turmus Aya, le groupe terroriste a affirmé que ces événements "seront accueillis avec plus de résistance" et a tenu le gouvernement israélien "entièrement responsable de leurs conséquences".

De son côté, Tsahal a appelé les Israéliens à ne pas se faire justice eux-mêmes. Mais plusieurs incidents violents ont été commis par des groupes d'autodéfense dans de nombreuses localités palestiniennes de Cisjordanie, y compris à Huwara, théâtre de violences en février dernier.

Selon Channel 12, huit Palestiniens ont été blessés par des balles réelles tirées par des résidents juifs locaux lors des émeutes. De son côté, le maire de Turmus Ayya :a rapporté que près de 60 véhicules et 30 maisons ont été incendiés lors l'attaque, qui aurait été menée par environ 400 habitants des implantations armés.

Les émeutiers juifs ont par ailleurs lancé des pierres, des champs agricoles, et commis de nombreux autres actes de vandalisme contre des biens palestiniens. Des coups de feu ont également été signalés, entraînant de violents affrontements. Des soldats de Tsahal ont été déployés sur place pour rétablir le calme, et trois Israéliens ont été arrêtés.

De nombreux Palestiniens sont également descendus dans les rues pour affronter les émeutiers juifs et les forces de sécurité israéliennes. Selon les médias palestiniens, 36 personnes ont été blessées, la plupart à cause des gaz lacrymogènes. Ces scènes de violences rappellent les émeutes du 26 février dernier, qui ont eu lieu en réponse à l’attentat à l’arme à feu qui avait coûté la vie à Hillel et Yigal Yaniv à Hawara.