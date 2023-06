Yoav Gallant discute de la menace iranienne avec son homologue ukrainien

Il a également informé M. Reznikov des "progrès positifs" dans le développement du système d'alertes qu'Israël a accepté de fournir à l'Ukraine

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'est entretenu mercredi au téléphone avec son homologue ukrainien, Oleksiy Reznikov. Les deux responsables ont discuté de la contre-offensive ukrainienne en cours face à l'armée russe et de la menace iranienne. La Russie a utilisé des drones kamikazes fourni par Téhéran pour mener plusieurs attaques contre des villes ukrainiennes.

"Le ministre Gallant a été informé de l'évolution de la situation sur le terrain et s'est dit préoccupé par la situation humanitaire en Ukraine", indique le communiqué du ministère israélien de la Défense. "Les parties ont également discuté de la menace commune posée par l'Iran et de son influence sur la guerre en Ukraine, ainsi que de son impact mondial plus large", poursuit le communiqué.

ANDRE PAIN / AFP Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, le 8 septembre 2022

M. Gallant a également informé M. Reznikov des "progrès positifs" dans le développement du système d'alertes qu'Israël a accepté de fournir à l'Ukraine lors de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et le président Volodymyr Zelensky en février. Au début du mois de juin, l'ambassadeur ukrainien en Israël, Yevgen Korniychuk, a déclaré à i24NEWS que le financement du système avait été alloué et qu'il fallait espérer qu'il commence à être testé avant la fin du mois de juin. Selon l'ambassadeur, la promesse d'Israël d'aider l'Ukraine à déminer ses territoires n'a pas encore été tenue.