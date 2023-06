Dans la vidéo, les soldats prononcent des phrases en arabe telles que "Allah est avec Jénine", "Allah est avec la Palestine" et "maudissez Israël".

Les quatre soldats israéliens qui avaient été arrêtés mardi après la diffusion d'une vidéo les montrant en train d'exprimer en arabe leur mépris pour Israël et leur soutien à Jénine ainsi que la cause palestinienne ont été condamnés mercredi à 30 jours d'emprisonnement par le commandant de l'unité 6900 de l'armée, a confirmé le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari.

Dans la vidéo, les soldats druzes et bédouins prononcent des phrases telles que "Allah est avec Jénine", "Allah est avec la Palestine" et "maudissez Israël". Ils affirment par ailleurs que la vidéo servira de voie pour atteindre Dieu. Les soldats en question servent dans le corps logistique et ont filmé la vidéo alors qu'ils se trouvaient sur une base militaire dans le sud du pays.

=Tsahal.fr Soldat bédouin dans l'armée israélienne, Tsahal.fr

Tsahal a rapidement réagi en déclarant que leur comportement était en "contradiction directe avec les principes et les valeurs de l'armée". La diffusion de cette vidéo survient quelques jours après une bataille intense à Jénine et dans le village voisin de Burqin, au cours de laquelle cinq officiers et deux soldats ont été blessés. Ils se trouvaient à l'intérieur de véhicules blindés qui ont été touchés par des explosifs dissimulés le long de leurs itinéraires de fuite. Parallèlement, un hélicoptère de l'armée de l'air a effectué des frappes ciblées dans la région de Jénine afin de garantir une évacuation sécurisée des blessés.

Des centaines de soldats ont alors été mobilisés pour participer à la mission de sauvetage. Mais celle-ci n'a pas été sans conséquences, puisque sept véhicules blindés ont été endommagés et huit soldats ont été blessés.

Du côté palestinien, six hommes ont perdu la vie et plus de 90 ont été blessés lors de ces affrontements.