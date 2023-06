Le ministre a appelé les Israéliens vivant dans les implantations à ne pas se faire justice eux-mêmes après l'attaque terroriste près de la localité d'Eli

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a assuré mercredi que le terrorisme sera neutralisé en Cisjordanie, après avoir achevé une enquête préliminaire sur l'attentat près de l'implantation d'Eli survenu mardi, qui a coûté la vie à quatre Israéliens.

Avec plusieurs généraux et des responsables de la sécurité, Yoav Gallant, a procédé à une évaluation spéciale de la situation. Il a été informé des activités des forces de sécurité visant à arrêter les personnes recherchées, des efforts déployés pour contrecarrer les groupes terroristes et de la protection des implantations juives dans toute la Cisjordanie.

"Que ce soit à Naplouse, Jénine, Gaza ou ailleurs, il n'y aura aucun endroit sûr pour les terroristes ni pour ceux qui les envoient", a-t-il affirmé. "Je tiens à exprimer mes condoléances aux familles des victimes et à féliciter les forces de Tsahal pour leur action rapide et déterminée, qui a conduit à l'élimination immédiate des deux terroristes."

"Je le dis clairement, nous luttons quotidiennement contre les terroristes et leurs soutiens, et Tsahal accomplit un excellent travail", a-t-il martelé. Le ministre a par ailleurs appelé les Israéliens vivant dans les implantations de Cisjordanie à ne pas se faire justice eux-mêmes, et de laisser l'armée remplir sa mission de protection.

Il faisait allusion aux émeutes qui ont éclaté dans l'après-midi dans la localité de Turmusayya, au cours de laquelle des Israéliens ont mis le feu à des terrains agricoles et à des dizaines de voitures. Le ministère de la Santé palestinien a fait état d'un mort, touché par une balle à la poitrine. Douze personnes ont été blessées, dont une très grièvement, d'après cette source.

Ces violences ont eu lieu peu après les funérailles d'un Israélien de 17 ans, tué mardi lors de l'attaque terroriste de mardi. En réaction à cet attentat, le gouvernement israélien a décidé mercredi d'accélérer un projet de construction à Eli.