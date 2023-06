Environ 200 habitants d'implantations, dont certains étaient masqués, ont attaqué le village palestinien de Turmusayya dans l'après-mdi

Le Shin Bet va recommander au ministre de la Défense, Yoav Gallant, de signer plusieurs mandats pour des détentions administratives à l'encontre de militants israéliens d'extrême droite impliqués dans des émeutes près de Ramallah, en Cisjordanie, ce mercredi après-midi, a annoncé mercredi la chaîne publique Kan 11.

Environ 200 habitants d'implantations, dont certains étaient masqués, ont attaqué le village palestinien de Turmusayya, situé au nord de Ramallah, dans l'après-midi. Les émeutiers ont incendié des maisons, des véhicules et des champs. Ces violences ont eu lieu peu après les funérailles à Shilo de Nachman-Shamuel Mordoff, un Israélien de 17 ans, tué mardi lors d'un attentat fatal à quatre Israéliens près de l'implantation d'Eli. Quatre autres ont été blessés, tandis que les terroristes ont été éliminés, l'un par un civil et l'autre par des soldats israéliens.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Les dommages causés aux maisons et aux voitures palestiniennes par des militants israéliens d'extrême droite dans le village de Turmus Aya en Cisjordanie, le 21 juin 2023

Des renforts de Tsahal, de la police et des gardes-frontières ont été dépêchés sur place pour rétablir l'ordre. À leur arrivée, les émeutiers se sont dispersés. Selon une source de sécurité, environ 15 maisons et 20 véhicules ont été endommagés lors de ces actes criminels. Aucune victime palestinienne n'a été signalée.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a commenté ces événements, estimant qu'"il est nécessaire de rappeler une évidence : l'État d'Israël est un État de droit. Tous les citoyens israéliens doivent respecter la loi. Nous ne tolérerons pas les émeutes, que ce soit sur le plateau du Golan ou en Judée et Samarie. Je soutiens pleinement la police israélienne et les forces de sécurité dans leur mission de maintien de la loi et de l'ordre. Nous ne tolérerons aucune confrontation avec la police et les forces de sécurité dans ces zones, ou ailleurs. Nous sommes un pays soumis à la loi."

Yonatan Sindel/FLASH90 Soldats israéliens et activistes israéliens à l'entrée du village de Turmus Aya, en Cisjordanie.

Durant la nuit, des militants d'extrême droite ont attaqué un Palestinien dans le village de Luban e-Sharkiya, le blessant légèrement. Il a été transporté à l'hôpital Rafidia de Naplouse.