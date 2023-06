Le sud du Sinaï en général et Charm el-Cheikh en particulier, sont des destinations privilégiées par les touristes israéliens malgré la menace sécuritaire

Israël envisage d'annuler les vols directs vers Charm el-Cheikh, selon une source politique qui précise que le ministère des Affaires étrangères tiendra la semaine prochaine une réunion concernant la poursuite des vols directs vers le sud du Sinaï. Les implications politiques et sécuritaires de ces vols seront examinées et leur annulation pourrait probablement indiquer un gel du réchauffement des relations israélo-égyptiennes au niveau politique, a rapporté la chaîne publique israélienne Kan jeudi.

Flash90 Des membres d'équipage à la porte du premier vol direct entre Tel Aviv et la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh sur la Mer Rouge, à l'aéroport Ben Gurion, près de Tel Aviv, le 17 avril 2022

La ligne aérienne directe Tel Aviv- Charm el-Cheikh a été lancée il y a plus d'un an dans le but de réchauffer les relations et d'encourager le tourisme israélien dans le Sinaï. La ligne devait notamment contribuer à alléger les longues files d'attente au point de passage terrestre de Taba.

Le sud du Sinaï en général et Charm el-Cheikh en particulier, sont des destinations privilégiées par les touristes israéliens malgré la menace sécuritaire. Destination tellement demandée que les compagnies aériennes israéliennes assuraient en moyenne treize vols hebdomadaires.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen

Cette évaluation de la situation intervient malgré les propos du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen qui avait signalé avoir longuement discuté avec son homologue égyptien ces derniers mois, au sujet d’une éventuelle augmentation du nombre de vols entre les deux pays.