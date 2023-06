Le Hezbollah renforce une position dans le nord d'Israël et prétend qu'il s'agit de terres libanaises

"Quiconque franchit la ligne bleue doit être arrêté immédiatement", selon l'ancien chef d'état-major Gadi Eizenkot

Après la révélation de la présence deux tentes du Hezbollah entre la ligne bleue et la barrière de séparation établie par Israël, mercredi, le député et ancien chef d’état-major de Tsahal Gadi Eizenkot a estimé que ce franchissement était une violation de la souveraineté israélienne. "Quiconque franchit la ligne bleue doit être arrêté immédiatement", a-t-il dit à la chaîne publique israélienne Kan.

(AP Photo/Mohammed Zaatari) Des membres du Hezbollah brandissent des drapeaux iraniens et du Hezbollah devant les troupes israéliennes, à la frontière israélo-libanaise

Le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a rapporté jeudi matin que l'organisation terroriste a informé toutes les parties qui l'ont contactée au sujet de ces deux tentes, "qu'il s'agit de terres libanaises occupées par Israël". Selon le Hezbollah, "le Liban a le droit d'y accéder, que ce soient ses institutions officielles ou ses résidents". Le journal affirme que le groupe terroriste refuse de quitter la zone frontalière et y a même renforcé son emprise. Le Hezbollah n’a pour le moment pas publié de réponse officielle à ce sujet.

Lors d'une discussion tenue la semaine dernière à la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, les médias israéliens ont révélé qu'une cellule du Hezbollah avait franchi la frontière israélo-libanaise et installé une "position militaire avec deux tentes" dans le secteur du mont Dov, dans le Golan. Le porte-parole de Tsahal a indiqué que le problème était considéré comme "grave" et qu'il était en cours de traitement par les autorités compétentes. Pour le moment, Israël ne s’est tourné que vers la FINUL, le force intérimaire l’ONU au Liban, pour régler la question.

https://twitter.com/i/web/status/1671749836901699584 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Au cours des derniers mois, les responsables de la défense israélienne ont, à plusieurs reprises, tiré la sonnette d'alarme sur la situation à la frontière nord. Ils ont déclaré que le groupe terroriste Hezbollah, soutenu par l'Iran, se préparait à la guerre. "Petit à petit, nous parlons nous-mêmes d'une grande guerre. Cette guerre inclura des centaines de milliers de combattants de la résistance", a menacé le chef du groupe terroriste, Hassan Nasrallah.