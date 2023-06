Le Hezbollah renforce sa position en territoire israélien et refuse de la quitter

"Quiconque franchit la ligne bleue doit être arrêté immédiatement", selon l'ancien chef d'état-major Gadi Eizenkot

Après que l'établissement d’une position militaire du Hezbollah en territoire israélien a été révélé, Israël a organisé un briefing pour plusieurs pays à ce sujet. Cette réunion n’avait pas pour but de leur demander de résoudre le problème par voie diplomatique mais plutôt de leur faire savoir que l’État hébreu était conscient de la situation et ne resterait pas longtemps sans réagir. Pour le moment, Israël ne s’est tourné que vers la FINUL, le force intérimaire l’ONU au Liban, pour régler la question.

(AP Photo/Mohammed Zaatari) Des membres du Hezbollah brandissent des drapeaux iraniens et du Hezbollah devant les troupes israéliennes, à la frontière israélo-libanaise

Le député et ancien chef d’état-major de l’armée israélienne, Gadi Eizenkot, a déclaré à la chaîne publique israélienne Kan que "cela ressemble à une blague à nos dépens." Il a averti que le franchissement de la ligne bleue était une violation de la souveraineté israélienne par le Hezbollah. "Quiconque franchit la ligne bleue doit être arrêté immédiatement", a-t-il dit.

Par ailleurs, le journal libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a rapporté jeudi matin que l'organisation terroriste a informé toutes les parties qui l'ont contactée au sujet des deux tentes érigées de l'autre côté de la frontière, qu'il s'agit de terres libanaises occupées par Israël. Selon le Hezbollah, "le Liban a le droit d'y accéder, que ce soient ses institutions officielles ou ses résidents". Le journal affirme que le groupe terroriste refuse de quitter la zone et y a même renforcé son emprise. Le Hezbollah n’a pour le moment pas publié de réponse officielle à ce sujet.

Lors d'une discussion tenue la semaine dernière à la commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset, il a été révélé qu'une force du Hezbollah avait envahi le territoire souverain de l'État d'Israël dans le secteur du mont Dov, dans le Golan, et y avait établi une position militaire. L'armée israélienne y a constaté l'érection de tentes, décidant de ne pas publier l’information immédiatement. Le porte-parole de Tsahal a indiqué que le problème était considéré comme "grave" et qu'il était en cours de traitement par les autorités compétentes.