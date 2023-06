L'ambassadeur d'Israël à l'ONU demande au Conseil de sécurité de condamner les tentes du Hezbollah

Selon Gilad Erdan, au cours de la seule année 2022, le Hezbollah a érigé au moins 27 nouveaux avant-postes militaires le long de la ligne bleue

L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies, Gilad Erdan, a demandé jeudi au Conseil de sécurité (CSNU) de condamner les avant-postes militaires illégaux du Hezbollah. Dans une lettre adressée au président du CSNU, il a signalé que de nouvelles constructions ont été érigées sur le territoire israélien en violation des résolutions du Conseil.

"Il y a plusieurs semaines, deux structures temporaires (un conteneur et une tente) ont été érigées au sud de la ligne bleue, la franchissant de plus de 30 mètres en territoire israélien. Le 30 mai, une autre tente a été érigée à côté de la première, à 55 mètres au sud de la ligne bleue et en territoire israélien. Cette évolution inquiétante constitue une violation flagrante de la souveraineté israélienne", a écrit Gilad Erdan.

Il a également souligné qu'Israël a informé à plusieurs reprises la FINUL de violations récurrentes dans cette zone, demandant son intervention. Israël attend que l’ONU "signale les violations flagrantes" et demande au gouvernement libanais "d'assurer le retrait de tous les avant-postes militaires du Hezbollah le long de la ligne bleue", a-t-il ajouté.

Selon Gilad Erdan, au cours de la seule année 2022, le Hezbollah a érigé au moins 27 nouveaux avant-postes militaires le long de la ligne bleue. "Ces avant-postes, tenus par les forces d'élite Radwan du Hezbollah, ont été déployés sous l'égide de l'ONG "Green without Borders". Depuis la construction de ces avant-postes, il y a eu une augmentation significative des frictions et des incidents, initiés par les agents du Hezbollah, le long de la ligne bleue", a-t-il écrit.

(AP Photo/Mohammed Zaatari) Des membres du Hezbollah brandissent des drapeaux iraniens et du Hezbollah devant les troupes israéliennes, à la frontière israélo-libanaise

Gilad Erdan a conclu en appelant le Conseil de sécurité des Nations unies à "condamner sans équivoque les violations continues des résolutions du Conseil de sécurité par le Hezbollah et ses protecteurs iraniens" et à exiger des "autorités libanaises qu'elles agissent immédiatement et sans plus tarder pour démanteler et retirer ces structures".