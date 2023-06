Des dizaines d'extrémistes juifs ont incendié des maisons et des voitures dans le village palestinien d'Umm Safa

L'armée israélienne a annoncé samedi que des soldats avaient arrêté un suspect impliqué dans une attaque menée par des extrémistes juifs dans le village palestinien d'Umm Safa en Cisjordanie plus tôt dans la journée. Selon Tsahal, des troupes et des agents de la police des frontières ont été dépêchés dans la région après avoir reçu des signalements faisant état de dizaines d'extrémistes israéliens pénétrant dans le village, incendiant des maisons et des voitures, et lançant des pierres sur des Palestiniens.

La situation a été rapidement maîtrisée par les troupes, et le suspect arrêté a été remis à la police pour interrogatoire, a ajouté l'armée. Dans un communiqué, Tsahal a déclaré : "Tsahal continuera à agir avec détermination pour mettre fin à toute violence et destruction de biens. L'armée condamne fermement de tels incidents de crime nationaliste."

L'attaque a été condamnée par le porte-parole international de l'armée, le lieutenant-colonel Richard Hecht, qui a dénoncé "des actes honteux pendant le sabbat". "Ce n'est pas qui nous sommes. Ce sont des actes de terrorisme commis par des criminels", a-t-il affirmé sur Twitter.

De son côté, le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a déploré que la violence des extrémistes juifs en Cisjordanie "franchisse toutes les limites". Il a condamné l'incendie des maisons et des voitures d'innocents, qualifiant ces actes d'"inhumains et certainement pas juifs".

Il a par ailleurs exhorté le Premier ministre Netanyahou à condamner fermement ces actes et à prendre des mesures sévères, soulignant qu'ils représentaient une honte morale et une menace pour la sécurité. Yaïr Lapid a enfin appelé les dirigeants des implantations à condamner ce groupe extrémiste et violent, qu'il accuse de recevoir le soutien du ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, et de nuire à la réputation de la vaste majorité des habitants des implantations.