"Ces attaques vont à l'encontre de toutes les valeurs morales et juives"

Dans une déclaration conjointe inhabituelle publiée samedi soir, le chef d'état-major de l'armée, le chef de la police et le chef du Shin Bet ont condamné avec la plus grande sévérité les violences commises par des extrémistes juifs dans les villages palestiniens, qualifiant ces actes de "terrorisme".

"Ces derniers jours, de violentes attaques de citoyens israéliens contre des Palestiniens innocents ont été menées dans les territoires de Judée et de Samarie", écrivent-ils. "Ces attaques vont à l'encontre de toutes les valeurs morales et juives, et constituent du terrorisme nationaliste que nous devons combattre", poursuivent-ils, soulignant que "les forces de sécurité travaillent contre ces émeutiers, risquant la vie de soldats de Tsahal, d'officiers de la police israélienne et de membres du service de sécurité intérieure".

Ils notent également que la poursuite des troubles nuit à la lutte contre le terrorisme palestinien. "Cette violence accroît le terrorisme palestinien et détourne les forces de sécurité de leur mission principale qui est de lutter contre ce dernier. Elle porte atteinte à l'État d'Israël et à la légitimité internationale des forces de sécurité pour mener à bien cette mission."

Le communiqué indique que l'armée israélienne va renforcer ses troupes pour mettre un terme aux violences, tandis que le Shin Bet annonce son intention d'augmenter les détentions administratives d'émeutiers. Herzi Halevi, Kobi Shabtai et Ronen Bar exhortent enfin les dirigeants des implantations, les éducateurs et les responsables publics "à dénoncer ces actes de violence et à lutter contre eux".

De hauts responsables de l'administration Biden ont exprimé leur grande satisfaction après la déclaration conjointe publiée par le chef d'état-major, le chef du Shin Bet et le chef de la police. "Les colons ne doivent pas être autorisés à se faire justice eux-mêmes. Ce n'est pas l'Israël que nous connaissons et les valeurs que nous attendons. Cette violence doit être stoppée", ont-ils déclaré.