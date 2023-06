Eli Cohen appelle le monde à cesser "la politique de l'autruche" à l'égard de l'Iran

Dans une tribune publiée dans The Telegraph, le chef de la diplomatie israélienne a appelé à une position "ferme" à l'égard du programme nucléaire de Téhéran

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a publié samedi une tribune dans le journal britannique The Telegraph, dans laquelle il a averti que l'Iran était une menace pour tous les pays et qu'il faut l'arrêter. "Jusqu'en 1979, note M. Cohen, Israël et l'Iran avaient des relations diplomatiques normalisées et même chaleureuses. Les deux pays n'ont pas de frontière commune et il n'y a pas d'animosité entre les deux nations. Il y a même une appréciation mutuelle entre les deux cultures et les deux peuples du Moyen-Orient qui ont une histoire millénaire".

"Le point de rupture dans les relations entre les deux pays a été la révolution islamique", a-t-il souligné. "Depuis lors, le régime des ayatollahs d'Iran a mené des politiques agressives et violentes contre Israël et en faveur de l'antisémitisme. Il a financé le terrorisme, appelé à la disparition de l'État d'Israël et tenté en permanence d'obtenir des armes de destruction massive qui permettraient au régime extrémiste de mettre en œuvre son plan de nettoyage ethnique des Juifs du Moyen-Orient. Le peuple juif, surtout à la lumière des expériences passées, doit prendre ces menaces au sérieux".

Le chef de la diplomatie israélienne a ajouté : "Les empreintes digitales des Gardiens de la révolution islamique iraniens sont présentes dans tout le Moyen-Orient ainsi qu'en Asie, en Europe et en Amérique. Son terrorisme touche le Liban par l'intermédiaire du Hezbollah, Gaza par l'intermédiaire du Jihad islamique palestinien, la Syrie, le Yémen, etc.

"L'Iran est une tumeur cancéreuse, qui s'étend et cause des dommages partout où elle sévit. L'Iran sape la sécurité mondiale et menace l'existence de l'État d'Israël. Aucun autre pays n'est menacé par les appels publics d'un autre pays à sa destruction, alors qu'il poursuit le développement d'armes nucléaires", a-t-il averti.

Israël, a souligné M. Cohen, "ne permettra jamais au régime terroriste iranien de Téhéran d'obtenir une arme nucléaire. Nous sommes déterminés et nous n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens à notre disposition à cette fin. Nous avons déjà prouvé que nous sommes capables d'atteindre les secrets les plus cachés de l'Iran, et je suggère que le régime de l'Ayatollah ne teste pas nos capacités".

AP Photo/Michal Dyjuk Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen

"Jusqu'à présent, les tentatives de la communauté internationale pour contrecarrer la poursuite par l'Iran d'une arme nucléaire militaire illégale n'ont pas été fructueuses, et le gouvernement iranien fait fi de toutes les normes internationales : il ment, il fait de fausses déclarations. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a récemment publié un rapport montrant que l'Iran avait enrichi de l'uranium à un niveau proche de 90 %", a ajouté M. Cohen.

IRIB via AP, File Des centrifugeuses dans l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz en Iran

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que "la communauté internationale a échoué dans sa lutte contre le régime iranien", mais il a ajouté qu'"il y a encore de l'espoir". Une position internationale ferme et déterminée contre le régime extrémiste iranien, des pressions économiques et politiques, ainsi qu'une menace militaire significative et crédible peuvent entraîner un changement de la politique iranienne, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, à l'égard de ses citoyens.

"J'en appelle aux pays du monde entier : L'Iran rend le monde plus dangereux et viole systématiquement les droits de l'homme. Cessez de faire l'autruche, il est temps d'agir", a-t-il