Les USA annoncent la fin de la coopération technologique avec Israël en dehors de la Ligne verte

La directive, communiquée au Congrès il y a quelque semaines, signifie le retour à la politique de l'administration Obama

L'administration américaine a récemment ordonné la cessation de la coopération scientifique et technologique avec les territoires revendiqués par Israël au-delà de la Ligne verte, a rapporté dimanche la radio publique Kan Reshet Bet.

JIM WATSON / POOL / AFP Le président des États-Unis, Joe Biden

Cette directive signifie le retour à la politique de l'administration Obama, qui stipulait qu'il ne devait y avoir aucune coopération dans les zones géographiques situées au-delà des lignes de 1967 (Judée et Samarie, Jérusalem-Est et le plateau Golan), ces zones étant soumises à des négociations sur le statut permanent. La Maison-Blanche avait alors indiqué qu'une telle coopération était "incompatible avec la politique étrangère des États-Unis". La directive a également été communiquée au Congrès il y a quelques semaines.

Un responsable du département d'État américain a déclaré à Kan que cette directive reflète simplement la position américaine constante au fil des ans, qui est réaffirmée par cette administration, selon laquelle le statut des zones géographiques qui étaient sous l'administration israélienne après le 5 juin 1967 doit être déterminé dans le cadre d'une résolution définitive.

Il a souligné que les États-Unis continuent à travailler en faveur de négociations pour parvenir à une solution à deux États, où Israël vivrait en paix et en sécurité aux côtés d'un État palestinien viable. Le responsable a toutefois souligné que les États-Unis appréciaient la coopération scientifique et technologique avec Israël en tant que "nation start-up", et que cette collaboration solide avec Israël se poursuivra.

Il arrive à Israël de signer lui-même des accords qui excluent la Judée et la Samarie, comme cela a été le cas dans les accords Horizon avec l'Union européenne, pour des solutions technologiques aux défis mondiaux.