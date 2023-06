Le prochain Forum du Néguev est "reporté et non annulé", assure Eli Cohen

"Israël et l'Arabie saoudite souhaitent parvenir à un accord de paix"

Interrogé par des journalistes à propos de la réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum du Néguev, prévue en juillet, le ministre israélien des Affaires étrangères a souligné que celle-ci était "reportée et non annulée". La deuxième édition du "Forum du Néguev" devait avoir lieu au Maroc à la mi-juillet, après avoir été déjà repoussée au printemps.

Mais Rabat a officiellement décidé d'ajourner cette édition réunissant les Etats-Unis ainsi qu'Israël et des partenaires arabes, en raison des violences en Cisjordanie et de la décision de Jérusalem d'étendre ses constructions dans la zone.

Certains pays pays avec lesquels Israël n'a pas encore de relations diplomatiques étaient également censés participer à la réunion. "Nous pensons que ces pays prendront part à cette prochaine réunion, et que cela marquera la première étape d'une normalisation avec eux", a voulu rassurer Eli Cohen, assurant que les relations avec le Maroc demeuraient "chaleureuses".

Maya Alleruzzo, Bandar AL-JALOUD / POOL / Palais royal saoudien / AFP Benjamin Netanyahou faisant une déclaration à Jérusalem le 19 novembre 2020 ; etMohammed bin Salman s'adressant au sommet du G20 à Riyad le 22 novembre. 2020.

Israël et l'Arabie saoudite souhaitent parvenir à un accord de paix, a également déclaré le ministre. Eli Cohen a ainsi souligné "l'optimisme" de Jérusalem afin de parvenir à un tel rapprochement diplomatique avec Riyad. "Il s'agit d'un accord réalisable, après quoi d'autres pays suivront", a assuré le diplomate, selon lequel les discussions sont menées via plusieurs canaux dont le principal reste l'administration américaine. Le chef de la diplomatie israélienne a précisé que l'accord signé serait indépendant des accords d'Abraham et qui inclurait d'autres pays que l'Arabie saoudite. "À notre avis, il existe une fenêtre d'opportunité jusqu'en mars 2024, après quoi les Etats-Unis se concentreront essentiellement sur le système électoral présidentiel", a affirmé Eli Cohen.

Le ministre a enfin dénoncé la décision américaine d'arrêter la coopération scientifique et technologique avec Israël au-delà de la Ligne Verte.