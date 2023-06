Attentat déjoué à Chypre : Israël continuera à lutter contre "le terrorisme iranien où qu'il se trouve"

Les cibles potentielles de l'attaque pourraient avoir été une maison de l'organisation Chabad ou un restaurant casher

L'État d'Israël a confirmé dimanche soir la mise en échec d'un attentat terroriste ourdi par l'Iran et ciblant des Israéliens et des Juifs à Chypre. Jérusalem a prévenu qu'il continuerait à lutter contre "le terrorisme iranien où qu'il se trouve", y compris en Iran même.

Plus tôt dans la journée, les médias chypriotes avaient fait mention de ce projet d'attentat, attribué au Corps des Gardiens de la révolution islamique d'Iran. Selon le site Philenews, le projet d'attentat a été déjoué par les services de renseignements de Chypre, en collaboration avec d'autres agences étrangères, probablement israéliennes et américaines.

Les médias chypriotes ont également rapporté que les responsables présumés du projet d'attentat avaient utilisé la partie septentrionale de l'île comme base et étaient sous la surveillance des services de renseignements chypriotes depuis plusieurs mois. Selon des médias israéliens, les cibles potentielles de l'attaque pourraient avoir été une maison de l'organisation Chabad ou un restaurant casher.

Le bureau du Premier ministre israélien a publié un communiqué dimanche soir, déclarant : "L'État d'Israël utilise un large éventail de moyens pour protéger les Juifs et les Israéliens où qu'ils soient, et continuera à combattre le terrorisme iranien où qu'il se trouve, y compris en Iran." Le communiqué a salué l'opération qui a permis de déjouer le projet d'attentat et a accusé Téhéran d'être le principal "pourvoyeur" de terrorisme mondial.

AP Photo/Vahid Salemi Des membres de la force paramilitaire iranienne Basij à Téhéran, en Iran, le vendredi 14 avril 2023.

Au début de l'année, le Conseil national de sécurité d'Israël avait mis en garde contre la possibilité que l'Iran cible des Juifs et des Israéliens en Chypre et en Grèce, pays prisés par les touristes israéliens et abritant des communautés d'expatriés significatives.

En mars dernier, deux citoyens pakistanais, qui avaient planifié des attentats terroristes de grande envergure contre des cibles israéliennes et juives en Grèce pour le compte de l'Iran, ont été arrêtés par la police grecque. Selon le Mossad, ces deux individus faisaient partie d'un réseau terroriste iranien.