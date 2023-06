Avec l'ouverture de la représentation fidjienne, Israël accueillera sa 98e ambassade étrangère

Les Fidji ont annoncé lundi leur intention d'inaugurer une ambassade en Israël en 2024, une première pour ce pays insulaire de près d'un million d'habitants situé à l'est de l'Australie. Cette décision marque une étape importante dans l'évolution des relations diplomatiques entre les Fidji et Israël.

Au cours des dernières années, la coopération entre les deux pays s'est intensifiée, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de la diplomatie internationale. Les Fidji, qui se définissent comme une démocratie parlementaire, ont également montré un soutien continu à Israël sur la scène mondiale en votant presque systématiquement en sa faveur.

Marty MELVILLE / AFP Le Premier ministre fidjien Sitiveni Rabuka, le 7 juin 2023.

La décision d'établir une ambassade en Israël est largement soutenue politiquement et est considérée comme une extension naturelle des relations positives existantes dans les domaines de la sécurité, du maintien de la paix et de l'agriculture.

Avec l'ouverture de la représentation fidjienne, Israël accueillera sa 98e ambassade étrangère. Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, a salué la décision des Fidji, affirmant : "Je félicite le gouvernement fidjien pour cette décision cruciale qui renforcera et approfondira les relations entre nos deux pays. Fidji a démontré ces dernières années qu'elle est un allié précieux d'Israël sur la scène internationale." "L'ouverture de l'ambassade des Fidji nous rapproche un peu plus de l'objectif que nous nous sommes fixé, de 100 ambassades en Israël", a-t-il ajouté.

Odd ANDERSEN / AFP Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères

Selon Eli Cohen, l'augmentation du nombre d'ambassades en Israël témoigne de la valeur croissante du pays à l'échelle mondiale et de la volonté des autres nations de tirer parti de ses compétences en matière d'innovation, d'économie et de science. Il a également exprimé sa gratitude envers Rafi Harpaz, directeur adjoint de la division Asie et Pacifique du ministère des Affaires étrangères, et l'ambassadeur Roy Rosenblit, pour leur engagement actif dans la promotion de ce projet au fil des ans.