Violences en Cisjordanie : Cinq hommes présentés devant le tribunal de Jérusalem

Des extrémistes ont mené des attaques pendant plusieurs jours contres des villages en réponse à l'attentat près d'Eli qui a coûté la vie à quatre Israéliens

Cinq Israéliens ont été présentés devant le tribunal de première instance de Jérusalem lundi à la suite de leur arrestation pour leur implication présumée dans une attaque brutale perpétrée contre un village palestinien en Cisjordanie, a annoncé la police israélienne.

Ces violences, survenues samedi dans le village d'Umm Safa, impliquaient des dizaines d'éléments extrémistes qui ont incendié des maisons et des véhicules, et ouvert le feu, marquant le cinquième jour de raids perpétrés par des habitants d'implantation visant des civils palestiniens. Cette vague d'attaques a été déclenchée par un attentat mené par des terroristes palestiniens mardi dernier, qui a coûté la vie à quatre Israéliens près de l'implantation d'Eli.

Parmi les cinq individus détenus, trois sont des adultes et deux sont des mineurs, a précisé la police. Un des suspects est un soldat qui était en congé au moment des faits. Il a été arrêté par la police à la suite des émeutes de samedi et remis aux services de sécurité de Shin Bet pour un interrogatoire plus poussé. Les quatre autres suspects ont été interpellés pour des émeutes antérieures à celles de samedi.

En réponse à l'attaque terroriste de mardi, des centaines d'habitants des implantations ont semé le chaos dans des villes et villages palestiniens ces derniers jours, incendiant des maisons et des véhicules, et ouvrant parfois le feu. Notamment à Umm Safa samedi. Les forces de défense israéliennes ont admis leur échec à mettre fin à ces émeutes.

AHMAD GHARABLI / AFP Des Palestiniens devant l'entrée d'une maison brûlée par des extrémistes juifs dans le village de Turmus Ayya près de la ville de Ramallah, le 23 juin 2023

Dans une déclaration commune condamnant la série d'attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie publiée samedi soir, le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, et le chef de la police, Kobi Shabtai, ont qualifié ces attaques de "terrorisme nationaliste dans son sens le plus absolu".