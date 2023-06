Smotrich rappelle, dans sa lettre, que l'UNESCO a reconnu le Caveau des Patriarches à Hébron, en Cisjordanie, comme un site du patrimoine palestinien

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou d'exprimer publiquement son opposition à l'intention des États-Unis de réintégrer l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture), a rapporté lundi le quotidien Israel Hayom. Dans une lettre adressée à Netanyahou, Smotrich a fait référence au soutien du gouvernement précédent à la décision américaine, et a insisté sur le fait que Jérusalem devrait se positionner contre le retour des États-Unis dans une organisation qu'il accuse de "dénaturer l'histoire".

Le ministre a rappelé que, sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis avaient quitté l'UNESCO, pour dénoncer son parti pris anti-israélien. Smotrich a écrit à Netanyahou : "Je vous demande d'annoncer une position israélienne qui s'oppose au renouvellement de l'adhésion des États-Unis à l'UNESCO. Au minimum, vous pouvez stipuler un tel accord pour exiger que l'UNESCO retire l'Autorité palestinienne de l'organisation".

Depuis que l'administration Biden a déclaré vouloir réintégrer l'UNESCO et payer les 600 millions de dollars de cotisations impayées, pour contrer l'influence croissante de la Chine au sein de l'organisation, Netanyahou n'a pas exprimé de position sur la question. La décision finale du président américain Joe Biden devrait être annoncée le mois prochain devant le Congrès.

JACQUES DEMARTHON (AFP/Archives) Le siège de l'Unesco à paris le 12 octobre 2017

Smotrich rappelle dans sa lettre que l'UNESCO a reconnu le Caveau des Patriarches à Hébron, en Cisjordanie, comme un site du patrimoine palestinien, sans toutefois le reconnaître comme un site du patrimoine juif. Il a également fait référence à la célébration par l'UNESCO de la "Nakba" (la "catastrophe" en arabe, désignant la création de l'État d'Israël), et à l'opposition de l'organisation à la loi israélienne qui établit Jérusalem comme capitale d'Israël.

"Comme vous le savez, les États-Unis pendant l'administration Trump ont quitté l'UNESCO, notamment à la demande du gouvernement israélien, et ce en raison de l'hostilité de l'organisation envers Israël, de la réécriture de l'histoire et de son déni d'un lien historique profond entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël et ses sites sacrés tels que le Caveau des Patriarches", a conclu Smotrich.