Jérusalem : 15 Palestiniens arrêtés pour apologie du terrorisme sur le mont du Temple

Quinze Palestiniens, soupçonnés d'avoir accroché des photos de terroristes et brandi des drapeaux du Hamas, ont été arrêtés mercredi après la prière du matin de la fête de l’Aïd al-Adha, sur le mont du Temple, à Jérusalem, a indiqué un communiqué de la police israélienne. Dès les premières heures, les services de sécurité israéliens étaient à pied d’œuvre sur ce lieu sensible de Jérusalem pour permettre l'arrivée de dizaines de milliers de fidèles dans le calme.

L'un des suspects arrêtés sur le mont du Temple, à Jérusalem, le 28 juin 2023

Les prières se sont déroulées sans incident notable, avant qu'un groupe d'hommes masqués ne passe à l'action. Les forces de l’ordre ont saisi sur les personnes arrêtées, des drapeaux, des tracts et une balle d’arme à feu. Les suspects ont été placé en garde à vue et seront soumis à un interrogatoire.

"Les policiers sont tenus de permettre à toute personne de toute religion de célébrer ses fêtes conformément à la loi", a déclaré le chef de la police de Jérusalem, Doron Turgeman. "Cependant ce matin, des individus ont profité de la fête et des lieux saints pour manifester leur soutien au terrorisme et inciter à la haine", a-t-il poursuivi. "Quiconque pense que commettre de tels actes illégaux pendant la fête le laissera impuni, se trompe lourdement."

Le chef de la police de la police de Jérusalem, Doron Turgeman

"Nous avons jusqu’à présent arrêté 15 personnes qui ont agité des drapeaux, chanté les louanges du terrorisme et accroché la bannière d'une organisation terroriste. Les actes d'incitation à la haine, d'encouragement et de soutien au terrorisme seront traités avec toute la fermeté requise, y compris sur le mont du Temple. Il n’y a aucune zone de non droit à Jérusalem", a conclu Doron Turgeman.