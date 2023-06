Violences en Cisjordanie : quatre extrémistes juifs placés en détention administrative

La décision du ministre de la Défense intervient après les attaques qui ont visé des villes et villages palestiniens la semaine dernière

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a signé mercredi un ordre visant à placer en détention administrative quatre extrémistes juifs accusé d'avoir planifié et participé activement aux violentes émeutes contre les Palestiniens la semaine dernière, a appris i24NEWS. Le ministre a ainsi suivi les recommandations du service de sécurité du Shin Bet. Cette pratique, qui consiste à maintenir des suspects en détention sans inculpation pour une durée quasi indéterminée, sont rares contre les Israéliens, ce qui signifie que ces incidents sont considérés comme "un cas exceptionnel" et "un danger immédiat".

Lors des briefings de sécurité, Yoav Gallant a déclaré qu'Israël "ne peut pas agir comme nos ennemis". Selon des sources de sécurité, ces arrestations ne sont qu'un début et Israël n'acceptera pas d'autres violences contre les civils palestiniens.

La décision du ministre intervient après plusieurs attaques de groupes d'Israéliens extrémistes vivant dans les implantations de Cisjordanie, contre des villes et des villages palestiniens, en réponse à un attentat terroriste perpétré la semaine dernière, qui a coûté la vie à quatre Israéliens.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Les dommages causés aux maisons et aux voitures palestiniennes par des militants israéliens d'extrême droite dans le village de Turmus Aya en Cisjordanie, le 21 juin 2023

Au cours de ces émeutes, de nombreux biens palestiniens ont été vandalisés et des dizaines de voitures ont été brûlées. "Les quatre détenus sont impliqués depuis des années dans des incidents violents", a déclaré un haut responsable des services de sécurité. "Ils ont déjà été placés en détention et des ordonnances de restriction ont été émises, mais malgré cela, ils ont poursuivi leurs actions", a ajouté le fonctionnaire, qui a assuré que les quatre hommes étaient à l'origine de l'incendie de plusieurs maisons et véhicules palestiniens la semaine dernière.