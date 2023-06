L'envoyé d'Israël en Ukraine a concédé que des collaborateurs nazis sont vus par les Ukrainiens comme "des héros qui se sont battus pour leur indépendance"

Le chargé d'affaire de l'ambassade d'Israël à Moscou, Ronen Kraus, a été convoqué par le ministère russe des Affaires étrangères mardi, pour discuter des propos tenus par l'ambassadeur israélien à Kiev, Michael Brodsky, sur la glorification des collaborateurs nazis en Ukraine, a rapporté l'agence de presse russe TASS.

Dans une interview, le diplomate israélien avait affirmé que les Ukrainiens sont aujourd'hui "à la recherche de leurs héros", et cité des noms tels que Bandera, Shukhevych et Andriy Melnyk, qui représentait l'Organisation des nationalistes ukrainiens. Il a souligné que la vision israélienne de ces personnalités est très différente de la vision ukrainienne, tout en estimant qu'il serait erroné de lier le soutien de Jérusalem à Kiev au fait que l'Ukraine débaptise des rues ou cesse de qualifier Bandera ou Melnyk de "héros".

Pour Moscou, Michael Brodsky a "blanchi d'anciens complices nazis en Ukraine" lorsqu'il a parlé de Roman Shukhevych et de Stepan Bandera. Le Kremlin a suggéré que les interactions entre Israël et les autorités ukrainiennes "ne soient pas liées à la glorification de Stepan Bandera et de ses partisans".

Bandera était un Ukrainien qui s'est rangé du côté de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Les troupes qu'il dirigeait auraient tué des milliers de Juifs pendant l'Holocauste. Malgré cela, il est considéré comme un héros en Ukraine en raison de la résistance qu'il a menée contre les Soviétiques.

"Personne n'a le droit d'avoir de tels héros", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, ajoutant que "si, selon Brodsky, Kiev a le droit d'avoir de tels héros, c'est un problème pour le ministère israélien des Affaires étrangères".

La diplomatie russe a souligné "la nécessité d'une évaluation sans ambiguïté des actions de ceux qui, dans leur désir d'encourager les sentiments russophobes, s'inspirent des actes de criminels de guerre comme Stepan Bandera et Roman Shukhevich, qui ont souillé leurs mains dans le sang de centaines de milliers de victimes innocentes, y compris des Juifs".

De son côté, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Haiat, a assuré qu'il n'y avait "aucun changement" dans la politique d'Israël, qui rejette la glorification des criminels qui ont collaboré avec les nazis dans l'assassinat des Juifs".