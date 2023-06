Israël est le deuxième pays le plus pro-américain au monde, selon un sondage

La Pologne arrive en première position avec 93 % d'opinion favorable tandis que la Hongrie affiche la note la plus basse avec 44 %

Israël se classe comme le deuxième pays le plus pro-américain au monde, et les Israéliens portent une vision des États-Unis plus positive que les Américains eux-mêmes, selon certains critères. C'est ce qu'indique un sondage de Pew Research publié mardi. Selon celui-ci, 87 % des Israéliens ont une opinion positive des États-Unis ; seule la Pologne devance Israël avec une cote de favorabilité de 93 %. À l'autre bout du spectre, la Hongrie affiche la note la plus basse avec 44 %.

La perception actuelle d'Israël envers les États-Unis est la plus positive depuis 2000 et a légèrement augmenté par rapport à l'année dernière (83 %). Environ 68 % des Israéliens ont confiance dans le président américain Joe Biden pour la "gestion des affaires mondiales", un taux similaire à ceux observés en Suède, au Kenya, au Nigeria, en Allemagne et aux Pays-Bas.

L'opinion des Israéliens sur M. Biden a progressé de huit points par rapport à l'année dernière, mais n'a pas encore atteint le pic de 71 % obtenu par l'ancien président Donald Trump. Le président américain qui a recueilli le meilleur score auprès des Israéliens au cours des 20 dernières années est George W. Bush, avec une approbation de 83 % en 2003.

https://twitter.com/i/web/status/1673693177608380416 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Depuis plus de 20 ans, Pew interroge les gens dans le monde entier pour savoir s'ils estiment que les États-Unis tiennent compte de pays comme le leur, et la majorité répond généralement par la négative. En Israël, cependant, 80 % des sondés ont répondu par l'affirmative, le score le plus élevé de tous. La médiane internationale est de 49 %, et 71 % des Américains ont répondu par l'affirmative.

Pew a réalisé ses enquêtes auprès de 27 285 adultes dans 23 pays entre le 20 février et le 22 mai de cette année. L'enquête en Israël a été menée en face à face.