"Nous n'hésiterons pas à utiliser la force et, si nécessaire, à frapper les centres de gravité de l'ennemi"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau affirmé mercredi qu'Israël était parvenu à modifier l'équation face au terrorisme, et à changer l'équilibre des forces, lors d'un discours prononcé à la cérémonie de remise des diplômes du cours d'officiers de Tsahal.

https://twitter.com/i/web/status/1674094440611184646 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Nous l'avons fait lors de l'opération 'Gardien du mur', au cours de laquelle nous avons fait reculer le Hamas d'une décennie, et lors de l'opération 'Bouclier et flèche', au cours de laquelle nous avons éliminé la direction du Jihad islamique. Et il y a une semaine, nous avons éliminé une cellule terroriste près de Jénine qui était sur le point de mener une attaque avec des drone", a affirmé Benjamin Netanyahou.

"Notre politique de changement d'équation est pertinente et applicable également dans un cercle plus large. Quiconque choisit de nous nuire à l'intérieur des frontières d'Israël et au-delà, apportera la destruction sur lui-même. Nous n'hésiterons pas à utiliser la force et, si nécessaire, à frapper les centres de gravité de l'ennemi", a poursuivi le Premier ministre, en faisant notamment allusion à une éventuelle frappe contre l'Iran.

Amit Shabi/POOL Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprime à Jérusalem, Israël.

Face à l'adversité, le chef du gouvernement a enfin appelé les Israéliens à l'unité.

"Nos ennemis ne font pas la différence entre entre les gens de droite et les gens de gauche, entre laïcs et religieux ou ultra-orthodoxes. Ils ne font pas non plus de distinction entre les juifs et les non-juifs. Nous sommes tous une cible pour le mal. Et donc nous devons tous nous unir pour protéger notre pays", a-t-il affirmé.

"Nous avons un pays, une armée et une maison. Nous devons protéger notre maison comme des frères et sœurs, et si nous sommes amenés à nous battre, nous défendrons le drapeau unis et déterminés comme un seul homme", a-t-il conclu.