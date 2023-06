L'avant-poste militaire illégal du Hezbollah, découvert à proximité du Mont Dov, a été installé à l'intérieur du territoire israélien, à 30 m de la frontière

Les pressions s'accentuent de toutes parts pour que soient délogées les tentes du Hezbollah, érigées côté israélien, à 30 mètres de la frontière israélo-libanaise et de la ligne bleue. Israël est en discussions avec plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, afin d'obtenir du Liban qu'il retire cet avant-poste du Hezbollah installé à Mount Dov, ou Shebaa Farms comme on l'appelle au Liban, il y a plus de deux mois.

En parallèle, l'armée israélienne est entrée en contact avec l'armée libanaise, par l'intermédiaire de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban) pour qu'elle retire le poste.

Le Hezbollah a installé une trentaine de positions similaires le long de la frontière avec Israël, du côté libanais de la "Ligne bleue". L'avant-poste militaire illégal du groupe terroriste libanais Hezbollah, découvert à proximité du Mont Dov, a été installé à l'intérieur du territoire israélien, à 30 mètres de la frontière, et des générateurs y ont été placés pour permettre aux terroristes du Hezbollah de rester dans la zone. Se présentant initialement comme une organisation de défense de l'environnement, les agents du groupe ont été aperçus l'année dernière, et plus particulièrement au cours des derniers mois, en train de tenir ces positions, armés et en uniforme.

Mahmoud Zayyat/AFP Image d'illustration : Un convoi de la force de maintien de la paix des Nations unies (FINUL) patrouille à côté de Naqoura, au Liban, près de sa frontière avec Israël, le 13 octobre 2020.

Pour l'instant, Israël dit privilégier la voie diplomatique pour régler ce différend qui constitue "une violation flagrante d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies interdisant la présence du Hezbollah dans le sud du Liban après la fin de la deuxième guerre du Liban".