Tentes du Hezbollah : des experts sécuritaires appellent à agir par la force

Le Hezbollah y voit une opportunité pour améliorer "l'équilibre de la dissuasion" vis-à-vis de Tsahal, mais aussi pour étendre sa présence au sud du Liban

L'Institut d'études sur la sécurité nationale (INSS) a averti ce dimanche qu'Israël ne pouvait se contenter de contacts diplomatiques pour évacuer les positions établies par le Hezbollah en territoire israélien, et qu'il se devait d'agir, quitte à risquer l'affrontement. Face à cette situation, les experts ont dénoncé "l'érosion de la dissuasion israélienne", qu'ils ont mise sur le compte "des déchirements internes au pays qui envoient un message de faiblesse".

Les spécialistes de l'INSS - présidé par l'ancien chef de l'Agence de sécurité nationale, le général de division à la retraite Tamir Hyman - tirent ainsi des conclusions alarmantes sur les circonstances de l'incident et ses conséquences sur le conflit entre le Hezbollah et Israël, notant que l'organisation terroriste "ose de plus en plus et agit de manière plus flagrante". Selon les chercheurs en sécurité, "le processus en cours de renforcement du pouvoir du Hezbollah, et l'interprétation du fonctionnement de nos forces qui évitent les frictions avec l'organisation, conduisent à une situation stratégiquement grave qui pourrait conduire à une escalade. Peu importe que le Hezbollah agisse par détresse à la lumière de la situation difficile au Liban et cherche à justifier son existence, ou bien qu'il agisse par arrogance et confiance excessive : cette tendance est dangereuse et doit être stoppée".

Pour illustrer ses propos, l'institut a listé les provocations récentes du groupe chiite affilié à l'Iran, citant aussi bien les menaces du Hezbollah concernant la question du réservoir de gaz au large du Liban, l'attaque au carrefour de Megiddo et le tir de près de 40 roquettes en territoire israélien pendant la Pâque juive qui, bien qu'effectués par des éléments palestiniens, ont sans doute reçu l'approbation et le soutien logistique du groupe chiite. Dans le même temps, les experts relèvent une présence accrue des membres du Hezbollah le long de la frontière, et leur volonté renforcée de créer des frictions avec Tsahal.

Les chercheurs en sécurité et en stratégie politico-militaire de l'institut estiment en outre que "le comportement du Hezbollah est motivé par sa compréhension erronée des difficultés internes à Israël depuis la mise en place du gouvernement actuel, qu'il interprète comme une faiblesse du pays". Si l'INSS considère que le Hezbollah n'est pas intéressé par une vaste campagne militaire, le groupe voit ces développements comme une opportunité pour améliorer "l'équilibre de la dissuasion" vis-à-vis de Tsahal, mais aussi pour étendre sa présence au sud du Liban et son emprise à la frontière.

L'INSS reconnaît que l'installation des tentes résulte au départ d'une erreur de membres du Hezbollah sur le terrain qui ignoraient l'emplacement de la Ligne bleue (la frontière entre Israël et le Liban), soulignant qu'il a même fallu plusieurs jours à Tsahal pour prouver avec certitude que les combattants armés de l'organisation avaient pénétré dans le territoire souverain d'Israël. "Mais leur présence continue depuis deux mois sert au Hezbollah pour améliorer son statut de 'défenseur du Liban', et à démontrer son importance pour l'Iran ainsi que son rôle central au sein de "l'Axe de la Résistance à Israël", explique l'institut de recherche.

Ces déclarations interviennent alors qu'Israël est engagé dans une action diplomatique auprès de la France, des États-Unis et de la FINUL, appelés à exercer des pressions sur le Liban afin qu'il ordonne un retrait de la position du Hezbollah. Dans le même temps, Jérusalem a fixé un délai pour la diplomatie, affirmant que si des résultats rapides n'étaient pas obtenus, les forces israéliennes "agiraient".